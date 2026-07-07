Chef Produktionssystem - forma framtidens verksamhetsnära IT på Keolis
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Chef Produktionssystem – forma framtidens verksamhetsnära IT på Keolis
Keolis befinner sig i ett skede där digitalisering, data, AI och ökade krav på verksamhetsnära IT gör rollen som Chef Produktionssystem extra viktig. Det här är en nyckelroll för dig som vill leda nära både tekniken och verksamheten – och som får energi av att skapa struktur, riktning och framdrift i en komplex miljö där IT verkligen gör skillnad.
Här handlar ledarskapet inte om att vara den främsta tekniska specialisten, utan om att leverera lösningar som bidrar till långsiktigt värde för Keolis genom att förstå helheten, sätta en plan och få ett erfaret team, verksamheten och externa parter att dra åt samma håll.
Därför kommer du att trivas hos oss
Du kommer att trivas i rollen om du vill ha ett IT-ledaruppdrag där påverkan, samarbete och genomförandekraft står i centrum. Produktionssystem är en viktig del av Keolis IT-leverans och har tydlig koppling till den operativa verksamheten. Det gör att dina prioriteringar, beslut och arbetssätt får konkret effekt.
Du leder ett erfaret och till stor del självgående team. Din uppgift blir att skapa riktning, bygga förtroende, tydliggöra mål och ge teamet rätt förutsättningar att nå resultat – utan att detaljstyra.
Samtidigt blir du en del av en verksamhet där IT:s betydelse växer. Digitalisering, cloud, AI och nya tekniska lösningar kommer att påverka kollektivtrafiken allt mer framåt. I den här rollen får du vara med och omsätta möjligheterna till praktisk nytta, med balans mellan utveckling, stabil drift, ekonomi och verksamhetens behov.
Ditt uppdrag
Som Chef Produktionssystem ansvarar du för att skapa en planerad, strukturerad, kostnadseffektiv och långsiktig IT-leverans som möter verksamhetens behov. Du leder ett team på 7 personer som ansvarar för att leverera systemstöd till Keolis operativa verksamhet.
En viktig del av uppdraget är att planera och estimera IT-leveranser ur ett helhetsperspektiv – från teknik, tid och resurser till kompetenser, kostnader, leverantörer och avtal. Du behöver förstå tekniska möjligheter och begränsningar, men framför allt kunna omsätta dem till beslut som skapar nytta för verksamheten.
Du blir också en viktig brygga mellan IT, interna verksamhetsfunktioner, chefer, trafikhuvudmän och IT-leverantörer. Rollen kräver därför både teknisk förståelse, affärsmässighet och stark relationsförmåga.
Dina viktigaste utmaningar
I rollen kommer du framför allt att arbeta med att:
skapa struktur, planering och långsiktighet i IT-leveransen
bygga samarbete mellan IT, verksamhet, trafikhuvudmän och leverantörer
balansera kortsiktiga verksamhetsbehov med långsiktiga tekniska vägval
säkerställa att leveranser planeras utifrån teknik, tid, resurser, kostnader och avtal
leda ett erfaret team mot tydliga mål, motivation och resultat
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en trygg och tydlig ledare som gillar att skapa ordning i komplexa miljöer. Du har ett starkt helhetsperspektiv och förstår hur verksamhetsprocesser hänger ihop med IT-processer.
Du behöver inte vara den mest tekniska personen i rummet, men du har gedigen erfarenhet av att arbeta med utveckling och förvaltning av applikationer. Du förstår vad som krävs för att leda ett applikationsteam, skapa struktur i systemlandskapet och säkerställa att både standardsystem och egenutvecklade lösningar utvecklas och förvaltas på ett sätt som skapar nytta för verksamheten.
Som ledare bygger du förtroende, ger frihet under ansvar och skapar tydliga mål. Du är van att prioritera, driva framåt och skapa resultat i samarbete med andra.
Vi ser gärna att du har
relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning, exempelvis som ingenjör, systemvetare eller motsvarande
cirka 10 års erfarenhet av system-, applikations- eller teknikleveranser, gärna i verksamhetskritiska miljöer
minst 3 års erfarenhet i ledarroll, exempelvis som chef, projektledare eller motsvarande
erfarenhet av att leda eller arbeta nära applikationsteam med ansvar för utveckling och förvaltning
erfarenhet av system och applikationer, gärna standardsystem som ERP
erfarenhet av system kopplade till exempelvis planering, transport, produktion, underhåll eller liknande verksamhetsnära områden
erfarenhet av både standardsystem och egenutvecklade system samt förståelse för SaaS-lösningar och on-prem-miljöer
erfarenhet av leverantörsstyrning, avtalsarbete och förhandling
erfarenhet av att planera IT-leveranser utifrån teknik, tid, resurser, kompetenser, kostnader och avtal
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
goda kunskaper i Office-paketet
Det är extra intressant om du har erfarenhet från branscher med komplex drift, exempelvis transport, logistik, fordon, industri, produktion eller liknande. Kunskaper i franska är meriterande.
Varför den här rollen sticker ut
Det här är en roll för dig som vill ha mer än ett traditionellt IT-chefsuppdrag. Du får ett tydligt mandat att skapa struktur, prioritera och driva förändring i en verksamhet där IT har direkt betydelse för den dagliga leveransen.
Du får kombinera ledarskap, teknik, budgetansvar, leverantörsstyrning och verksamhetsnära utveckling – i en samhällsviktig organisation där digitalisering och nya tekniska möjligheter blir allt viktigare. För rätt person är det här en möjlighet att sätta ett långsiktigt avtryck i teamet, IT-leveransen och utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.
Placering
Rollen är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi arbetar hybrid och ser att du som ledare är på plats åtminstone tre dagar i veckan. Visst resande inom Sverige ingår, men kan planeras med god framförhållning. Även visst internationellt resande kan förekomma vid behov. Publiceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande. Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Charlotte Johansson som ansvarar för denna rekrytering, mailto:charlotte.johansson@keolis.se
. Charlotte har semester fram till den 27 juli och svarar på frågor så snart hon är tillbaka.
Fackliga representanter:
Unionen: Nader Akbari, 070-508 05 88, nader.akbari@keolis.se
Akademikerföreningen: Åsa Segersäll, asa.segersall@keolis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9995914