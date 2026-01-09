Chef Nationella utb.avd. vid Försvarsmaktens Vinterenhet I 19 Boden
2026-01-09
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och i omvärlden har förändrats och regeringen har därför beslutat att den militära förmågan ska stärkas. Betydelsen av norra Sverige och Nordkalotten har stärkts, behovet av vinterförmåga och vinterträning inom Försvarsmakten men även bland våra partnerländer har därmed ökat. Försvarsmaktens Vinterenhet (FMVE) är en del av I 19 och har som huvuduppgift att utveckla och samordna vinter- och subarktisk förmåga inom hela Försvarsmakten.
Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och vill vara med i utvecklingen av den subarktiska förmågan. Som avdelningschef är din huvuduppgift att leda utbildningsavdelningen med huvudfokus att genomföra och utveckla de kurser som FMVE ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för kontakten med skolor, centra och förband samt bidrar med kompetens inom ramen för det utvecklingsarbete som FMVE deltar i.
Om enheten
FMVE bidrar till att Försvarsmakten insatsförband och allierade förband kan verka i alla klimatområden och då särskilt i vintermiljö. FMVE är placerad i Boden och är organiserade under Norrbottens Regemente I 19. FMVE består av ledning, nationell utbildningsavdelning, internationell utbildningsavdelning och utvecklingsavdelning. Samverkan sker dessutom med våra nordiska länder och allierade.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda nationella utbildningsavdelningen.
• Ansvarig för genomförande och utveckling av nationella kurser inom framför allt vinterförmåga och fjällsäkerhet.
• Genomförande av tilldelade projekt enligt verksamhetsorder.
• Samverka med och följa upp förband, skolor och centra.
• Uppföljning och utvärdering av kylskador inom FM.
• Delta i Försvarsmakten säkerhetsinspektioner avseende kallt väder.
• Genomföra validering av vinterförmåga vid förband.
• Inom avdelningen finns subarktisk dykförmåga och ansvaret för förmåga inom fjäll- och lavin.
Krav på utbildning/kunskap
• Yrkesofficer, OF 3 alt OR 8.
• Anställd i Försvarsmakten
• Svensk medborgare
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska/engelska)
• Körkort lägst B
• Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Arbetet kräver god förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera resultat av utförda arbeten och uppdrag inom verksamheten.
• Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs.
• Förmåga att bygga och bibehålla förtroendefulla relationer.
• Intresse för friluftsliv, både vinter och barmarkstid samt god fysisk förmåga.
Meriterande utbildning/kunskap
• Erfarenhet av att arbeta i och självständigt driva projekt.
• Tidigare tjänstgöring vid skola/centra inom FM
• God erfarenhet av att arbeta i subarktiskt klimat.
• Språk utöver engelska och svenska.
• God administrativ förmåga i FM stödsystem.
• Militärt förarbevis/körkort skoter, bandvagn, tung lastbil med släp och hjullastare.
• God personlig färdighet (vapen, fysisk prestationsförmåga, FUSA/SUSA).
Anställningsform: anställningen är tillsvidare Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden i tjänstgöring vid Försvarsmaktens Vinterenhet kommer det även periodvis ingå tjänstgöring på annan ort inom och utom landet.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse efter godkänd säkerhetsprövning.
I tjänsten ingår att kunna delta vid internationella insatser. Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Anders Killmey. anders.killmey@mil.se
, 072-712 38 76
Frans Wickbom, frans.wickbom@mil.se
, 070-395 49 30
Fackliga företrädare:
Facklig representant nås via växeln: 0921-34 80 00
OF-Bothnia, Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
Seko Försvar, Susanne Thunberg
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
