Chef Kundstöd till Eftermarknad på växande BAE Systems Bofors
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2026-06-25
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Skapa struktur i en växande organisation – och få hela eftermarknaden att fungera
BAE Systems Bofors befinner sig i ett avgörande skede. När vi växer och levererar fler system globalt ökar kraven på struktur, tillgänglighet och precision i eftermarknaden.
Det räcker inte att leverera – vi måste få helheten att fungera.
Nu bygger vi upp en starkare och mer sammanhållen funktion för kundstöd. En funktion som får flöden, processer och leveranser att sitta – varje gång.
Varför den här rollen?
Det här är rollen för dig som vill:
Sätta struktur där det idag finns utvecklingspotential Bygga en funktion som blir navet i eftermarknadsarbetet Påverka hur vi jobbar – inte bara vad vi gör Vara med på en tillväxtresa där din insats gör tydlig skillnad
Ditt uppdrag
Du leder och utvecklar vår kundstödsfunktion – en central del i att få våra eftermarknadsflöden att fungera effektivt och kvalitativt.
Din grupp arbetar inte direkt mot kund – men är avgörande för att allt bakom kulisserna fungerar.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa effektiva flöden för offerter, order och leveranser
Ansvara för reservdelshantering, planering och beredning
Bygga struktur i processer, attestflöden och arbetssätt
Utveckla kundstödsfunktionen mot en framtida "servicedesk"
Stötta projektledare i leveranser och eftermarknadsprojekt
Rekrytera, leda och utveckla ditt team
Vem vi tror att du är
Du är den som får saker att falla på plats.
Du har förmågan att se helheten – och samtidigt förstå detaljerna som gör skillnaden.
Du drivs av att skapa struktur, men också av att förändra och förbättra.
Vi vill att du:
Har erfarenhet av ledarskap
Har arbetat i verksamheter med komplexa flöden (t.ex. logistik, produktion eller eftermarknad)
Är en tydlig förändringsledare
Vågar ifrågasätta och tänka nytt
Är lyhörd, engagerad och uthållig
Har akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet vi bedömer likvärdig
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
BAE Systems erbjuder
BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och på ett kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i befattningen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt nybyggda gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj.Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
Befattningen innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess, varför vi ställer krav på säkerhetsprövning godkänd av myndighet enligt 1 kap. 3 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav på visst medborgarskap tillkomma. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Har du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lisa Beckman på AxÖ Consulting; 0723-838853 eller lisa.beckman@axoconsulting.se
Placeringsort: Karlskoga
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Lisa Beckman lisa.beckman@axoconsulting.se 0723-838853 Jobbnummer
9979872