Chef (kriminalvårdsinspektör) till verksamhetsområde Umeå

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Vi söker nu två erfarna och trygga chefer som vill leda i en växande verksamhet. Du får ett viktigt och meningsfullt uppdrag att bidra till ett tryggare samhälle genom att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom något av våra funktionsområden; klientadministration, klientavdelning eller entréhus på anstalten Umeå.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Umeå växer från tidigare 140 intagna och 100 medarbetare till 550 intagna och ca 400 medarbetare. En resa som kräver gott ledarskap och mycket problemlösning samt förändringsarbete.
Vi vänder oss till dig som är en trygg ledare, som genom ditt ledarskap skapar stabila, ansvarstagande och självständiga arbetsgrupper. Du trivs i och har erfarenhet av förändring av förhållningssätt, arbetssätt samt verksamhetskultur. Du är van att arbeta med chefens årshjul med allt vad det innebär exempelvis arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, värderingsfrågor, bemötande, medarbetarsamtal och lönerevision. Vi söker helt enkelt dig som är en erfaren, trygg och driven chef.
Inom funktionsområde klientadministration ansvarar du tillsammans med dina medarbetare för frågor som rör rättsvård. Arbetet har stort fokus på att beslut bereds och fattas korrekt och rättssäkert, i enlighet med gällande lagstiftning och rutiner.
Som chef för funktionsområdet klientavdelning leder du det dagliga arbetet på en klientavdelning. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att skapa en trygg, strukturerad och säker miljö där klienter ges förutsättningar att ta ansvar och utvecklas under sin verkställighet.
Funktionsområdet entréhus innebär, för dig som chef, ett övergripande ansvar för att leda det dagliga arbetet med in- och utskrivningar, ta emot besökare samt säkerställa en trygg och korrekt inpassering till anstalten. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du även för akuta klienttransporter inom närområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande med:
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Erfarenhet av ledande roll i förändring och utveckling av arbetssätt och verksamhetskultur
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Intervjuer kommer att genomföras på plats i Umeå 15 december.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
