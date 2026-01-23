Chef (kriminalvårdsinspektör) till verksamhetsområde Salberga, vikariat
2026-01-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Salberga invigdes i augusti 2007 och den plats som Salberga ligger på har en lång tradition av statlig verksamhet. Verksamhetsområde Salberga består både av anstalt och häkte och har platser i säkerhetsklass 1. Totalt har verksamhetsområdet ca 500 platser. 450 medarbetare och 19 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten i Sala.
Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Till arbetsplatsen i centrala Sala kan du ta dig både med bil eller tåg.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samhällsuppdraget, delaktighet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare och chefskollegor i det dagliga arbetet. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbetar med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. En viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som reglerar Kriminalvårdens verksamhet.
I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för cirka tjugo medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschef, biträdande kriminalvårdschefer samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Tillsammans förväntas du och dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för såväl den egna enheten som helheten på anstalten.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
