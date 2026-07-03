Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Verksamhetsområde Göteborg Syd
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2026-07-03
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Göteborg Syd består av anstalten Högsbo samt anstalten Sagsjön i Lindome. Anstalten Högsbo består av ett gemensamhetshäkte med 72 platser och pågående renovering för att kunna ta emot 56 barn och unga. Sagsjön är en kvinnoanstalt med säkerhetsklass 2 samt 3 och har 128 platser. Anstalterna Högsbo och Sagsjön är två av åtta anstalter i Sverige som har ett beslut om att förbereda för att kunna ta emot brottsdömda barn och ungdomar.
Verksamhetsområdet Göteborg Syd söker nu två första linjens chefer (kriminalvårdsinspektörer). Rekryterande chef är Jessica Rönnerfors, Kriminalvårdschef för verksamhetsområdet. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för 25 medarbetare, som jobbar främst som Kriminalvårdare. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Kvalifikationer
Kriminalvården präglas i hög grad av förändring. Vi verkar i miljö kantad av ständiga omställningar och politiska beslut. Vi söker dig som gillar förändring, utveckling och som kommer in med innovativa lösningar och ett positivt förhållningssätt. När processer är svåra, långdragna och tar energi ser vi att du med ditt driv fortsätter att engagera och motivera medarbetare. I utbyte utlovar vi en mycket flexibel vardag där ena dagen inte är den andra lik!
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
Erfarenhet av förändringsledningÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
A Odhners gata 44 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
VO Göteborg Syd Jobbnummer
9990425