Chef (kriminalvårdsinspektör) till transportsektion Stockholm Syd
Kriminalvården, Transportsektionen Stockholm Syd / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Den nya organisationen vid Stockholm Syd är under uppbyggnad och det totala antalet medarbetare uppskattas initialt att vara ca 100 - 110 kriminalvårdare. Utöver en grupp med administrativ personal kommer sektionen bemannas med 3 - 4 kriminalvårdsinspektörer. Organisationen bedöms på längre sikt att utökas.
Transportsektion Stockholm Syds transportkontor i Farsta beräknas preliminärt att vara i drift första halvåret 2026, fram till dess kommer du att utgå ifrån Transportsektionen Stockholm Nords transportkontor i Solna. Under 2026 planeras sektion Stockholm Nord och Syd innefatta ca 300 medarbetare (200 med placering Solna, 100 med placering Farsta). Uppdragen vid Stockholm Syd avser endast inrikestransporter.
Då verksamheten är under uppbyggnad söker vi nu dig som i rollen som chef aktivt vill bidra till både uppbyggnad och utveckling av verksamhet såväl som medarbetare. Organisationen kommer under hösten att förhandlas. Sektionen söker nu fyra nya kriminalvårdsinspektörer men antalet kan komma att förändras beaktat kommande organisationsförhandling samt erforderliga beslut.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Transportsektion Stockholm Syds fyra chefer har ett gemensamt ansvar för att verksamheten är en välfungerande arbetsplats, ofta genom något speciellt funktionsansvar för ett eller flera områden, exempelvis:
* Fordonsparken, garage och försäkringsfrågor
* Fastighets- och lokalfrågor
* Rekrytering, introduktion och utbildningsplanering för kriminalvårdare
* Kanslifunktionen med administration och handläggning, schemafrågor, löneöversyn
* Säkerhetsarbete och samordning för våra instruktörer Information/kommunikation.
Personalansvar, arbetsmiljöansvar, ett aktivt säkerhetstänkande och ansvaret för att vardagen på TA rullar på i god ordning går som en röd tråd genom arbetet för samtliga chefer.
Den allra viktigaste delen av ditt arbete är att vara en tillgänglig chef. Våra medarbetare tillbringar större delen av sin tid i bilar och domstolslokaler, främst morgon och eftermiddag kommer de till TAs egna lokaler. Det ställer krav på dig som chef att dels vara närvarande och tillgänglig när medarbetarna är på plats, dels vara proaktiv och uppsökande för att våra medarbetare ska känna sig sedda och hörda. Du kommer få frågor om stort och smått, allt från schemafrågor till synpunkter på bemanning och fordon eller så behöver du bara vara lyhörd och lyssna på en medarbetare som haft en jobbig upplevelse under dagen. TAs verksamhet är regelstyrd och en annan viktig del av arbetet är att vara uppdaterad och påläst på de lagar och regelverk som påverkar vår verksamhet.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Den trygga, stabila, drivna ledare vi söker är tydlig i sin kommunikation och förstår att budskap måste anpassas efter mottagarens förutsättningar. Du kan motivera och engagera, du involverar och skapar delaktighet för att tillsammans med medarbetarna nå gemensamma mål. Du har erfarenhet av att leda i förändring. Du behåller ditt lugn i krävande situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
* Ledarutbildning, Kriminalvårdens interna eller annan
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet från transportverksamhet
* Erfarenhet av kvalificerad handläggning och personaladministration/personalhandläggning
* Körkort personbil
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att genomföras i Solna under vecka 47-48
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
