Chef (kriminalvårdsinspektör) till klientavdelning, anstalten Gruvberget
Kriminalvården, VO Gävle / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2025-08-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårat uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten och häktet i Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns. Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
I rollen som chef för en klientavdelning har du ansvar för det dagliga operativa arbetet tillsammans med ditt arbetslag. Arbetsuppgifterna består dels av vägledning i det klientnära arbetet där säkerhet och kvalitativt innehåll för de intagna, som är prioriterade områden, och dels av arbetsmiljöfrågor där personalens trygghet och mående är prioriterade områden. Dessa områden innebär en mängd olika arbetsuppgifter där du som chef och ledare behöver agera på olika nivåer av operativ, taktisk och strategisk karaktär. Då många arbetsuppgifter omfattas av olika styrdokument behöver du uppskatta att navigera i olika lagrum och förstå hur dessa omsätts för att ge personal och intagna goda förutsättningar att interagera för att bryta den onda cirkeln av kriminalitet. Du kommer som första linjens chef vara den som hanterar de oönskade avvikelser som sker inom ditt ansvarsområde, och vidtar de åtgärder som krävs, samt att du ansvarar för att klientprocesserna är väl förankrade och hanteras korrekt (verkställighet i anstalt Fängelselagen 2010:610).
Som stöd har du olika stödfunktioner och verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du tillsammans med kriminalvårdschefen och dina chefskollegor aktivt jobbar för att skapa en god arbetsplatskultur. Att arbeta som chef och ledare med människor som interagerar med frihetsberövade personer ställer ganska stora krav på oss vad gäller självinsikt och tillit. Du behöver därför vara beredd på att utmanas som person i din yrkesroll, det du kan förvänta dig av oss som kollegor är tillit och öppenhet samt en känsla av att vara en självklar del i vårt sammanhang där vi anammar devisen har en av oss problem så har alla ett problem att hantera.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig och empatisk i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Körkort för personbil
Det är meriterande med:
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuer kommer att genomföras på plats den 1 oktober.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
