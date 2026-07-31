Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Frivården Norra Norrland
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2026-07-31
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en trygg, erfaren chef som tycker om att arbeta i samverkan och som med utgångspunkt från vårt kontor i Sundsvall vill ta ansvar för delar av vår verksamhet. Frivården Sundsvall har tre chefsområden indelade i tre team samt administratörer.
Arbetet inom frivården omfattar att genomföra personutredningar och risk- och behovsbedömningar åt domstol, planera och följa upp påföljder som samhällstjänst och intensivövervakning samt stödja klienter inför utslussning från fängelse. Vi verkställer frivårdspåföljder och träffar klienter för regelbundna samtal. Verksamheten sker i nära samverkan med anstalter och andra samhällsaktörer. Frivården bedriver också evidensbaserade behandlingsprogram, främst baserade på kognitiv beteendeterapi, för att motverka kriminalitet, våld och missbruk.
I denna chefsroll (kriminalvårdsinspektör) har du personalansvar för ca 25 medarbetare som arbetar som frivårdsinspektörer med ansvar för samhällstjänst, elektronisk övervakning (EÖV), fängelse-utsluss, personutredning (PU), säkerhet och frivårdens kontroll och beredskap (FKB).
I tjänsten ingår utöver personalansvar också budget- och arbetsmiljöansvar. För att säkerställa och kvalitetssäkra att frivården arbetar trovärdigt, rättssäkert och enhetligt är det viktigt att du aktivt bidrar till samarbete och samverkan med chefs- och andra kollegor och du ingår i ledningsgruppen för hela frivården norra Norrland.
Du utgår från frivårdens kontor i Sundsvall. Resor med övernattning, inom hela verksamhetsområdet förekommer regelbundet.
Intervjuer genomförs på plats i Sundsvall 2 September.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom kriminologi, juridik, beteendevetenskap, psykologi eller annat samhällsvetenskapligt ämnesområde
Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
Erfarenhet från socialt arbete inom ett eller flera av områdena missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet
Körkort för personbil
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
Erfarenhet av myndighetsbeslutsfattande
Erfarenhet av arbete i samverkan
Chefserfarenhet från statlig myndighet
Erfarenhet av arbete med förändringsledning Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Trädgårdsgatan 13, 1 tr (visa karta
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852 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Nord, VO F Norra Norrland, F Sundsvall Jobbnummer
10016639