Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Skogome
2025-08-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Skogome är den största anstalten i Sverige för sexualbrottsdömda män i säkerhetsklass 2. Anstalten har idag ca 250 anställda varav den största personalgruppen är kriminalvårdare. Skogome öppnade 1957 och är belägen på Lillhagsvägen 301 på Hisingen i Göteborg.
I en om- och nybyggnation kommer Skogomeanstalten att utökas till totalt ca 800 klientplatser. Nya anstalten får modernare lokaler och fler och större utrymmen för behandlingar och sysselsättning. I denna rekrytering söker vi två kriminalvårdsinspektörer (första linjens chef). Rekryterande chef är Anstaltschef Anna Wallman.
Läs mer om anstalten Skogomes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/skogome/#verksamhet
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang.
Som chef inom kriminalvården har du både en operativ och strategisk roll, det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat att fatta beslut rörande verksamheten och vara med och stötta medarbetare i vårt komplexa uppdrag. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Du ingår i en ledningsgrupp där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Som ledare bistår du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar "bättre ut".
Vid detta annonstillfälle söker vi två kriminalvårdsinspektörer med olika inriktningar och uppdrag:
• Den ena tjänsten innefattar ledarskap över delar av klienternas sysselsättning. Det rör sig om sysselsättning i form av en monteringsverkstad, Annan Strukturerad Verksamhet (ASV) samt arbetsmiljöansvar för anstaltens lärcentrum och medarbetare som arbetar med andlig vård.
• I den andra tjänsten söker vi en kriminalvårdsinspektör som jobbar med Skogomes kapacitetsökning, där du är bryggan mellan projekt och ledningsgrupp. Du har att planera och informera anstalten om fattade beslut inom ramen för kapacitetsökningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom kriminalvården och är trygg i ditt chefs- och ledarskap. Relationsskapandet är en viktig del i rollen och du behöver ha lätt för att samarbeta, vara prestigelös och ha förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du har förmåga att motivera och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål i en verksamhet som kontinuerligt förändras. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs med när du får växla mellan att ta initiativ och sätta igång aktiviteter och att arbeta uthålligt i processer över tid. I krävande situationer är du lugn och professionell och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Andra relevanta språkkunskaper utöver svenska.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Läs mer: Förmåner och fördelar med att arbeta inom Kriminalvården
Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här Ersättning
