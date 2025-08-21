Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Skenäs
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skenäs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skenas/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen där anstaltschefen och dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har
förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av personalledning
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Meriterande
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
