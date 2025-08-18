Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Kumla
2025-08-18
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet
I Kumla ligger Sveriges största anstalt med kapacitet att ta emot drygt 700 klienter. Här finns flera olika verksamheter, bland annat en riksmottagning som utreder alla långtidsdömda män och kvinnor för bästa möjliga placering utifrån risker, behov och mottaglighet. Här finns även en av kriminalvårdens tre säkerhetsavdelningar, en omvårdnadsavdelning, program- och produktionsenhet m.m.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samarbete och kollegialitet, flexibilitet och värdegrund. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt nå uppsatta mål inom en snabbt växande myndighet.
Som chef på anstalten Kumla är den viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef. Du är den som får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbetar med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. Kriminalvårdens verksamhet är regelstyrd och en annan viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som påverkar verksamheten.
I denna chefsroll ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för en mindre grupp medarbetare. Enheten riktar sig mot alla förekommande lokala personalfrågor så som introduktion av nyanställda, intern utbildning, handledning i arbete och rekryteringsprocesser. Din enhet jobbar aktivt med både attraherainsatser och behålla-perspektiv. Du är bra på att skapa tydliga och överskådliga rapporter och prognoser samt bistår kriminalvårdschefen vid förhandlingar kring grundschema, lönerevisionsprocess och semesterplanering m.m.
Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Tillsammans förväntas du och dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för såväl den egna enheten som helheten på anstalten.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av analysarbete och strategisk planering
• Kunskaper inom lag och avtal (arbetstidsregler, policys etc.)
• Erfarenhet av arbete med personalplanering
• Goda kunskaper i excel
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
I ditt personliga brev vill vi att du reflekterar kring hur du skulle beskriva ditt ledarskap. Vilka är dina viktigaste erfarenheter och lärdomar i chefsrollen?
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Provanställning kan bli aktuellt.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
