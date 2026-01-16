Chef (kriminalvårdsinspektör) frivården norra Norrland
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 10 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Sundsvalls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/sundsvall/#verksamhet
Vi söker nu en erfaren chef som med mod kan och vill leda i en verksamhet under förändring. Du har en central roll i att leda förändringsarbetet samt skapa tydlighet, engagemang och förståelse för verksamhetens uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ansvar för delar av vår verksamhet. Frivården Sundsvall har tre chefsområden.
* På uppdrag av domstolen utföra personutredningar och arbeta med risk- och behovsbedömningar för att bedöma förutsättningar för att utdöma frivårdspåföljd snarare än placering på anstalt.
* Utreda, planera och genomföra samhällstjänst och intensivövervakning.
* Arbeta nära klienter som verkställer fängelsestraff och utreda och bedöma deras förutsättningar för utslussningsåtgärder. Frivården har ett viktigt uppdrag att i denna process samverka med anstalt samt andra aktörer i samhället t ex socialtjänst, beroendevård, arbetsförmedling m fl.
* Bedriver behandlingsprogram med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relationsvåld.
Du har personalansvar för ett 20-tal medarbetare som arbetar som programledare eller frivårdsinspektörer. I tjänsten ingår utöverpersonalansvar också budget- och arbetsmiljöansvar. För att säkerställa och kvalitetssäkra att frivården arbetar trovärdigt, rättssäkert och enhetligt är det viktigt att du aktivt bidrar till samarbete och samverkan med chefs- och andra kollegor inom hela verksamhetsområdet och du ingår i ledningsgruppen för hela frivården norra Norrland. Som chef har du en viktig roll i att leda arbetet mot rätt mål, förmedla syfte och mening, skapa engagemang och förståelse.
Du utgår från kontoret i Sundsvall. Resor, med övernattning inom hela verksamhetsområdet förekommer regelbundet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare med personlig mognad. Du är van vid en verksamhet där flera processer samspelar och gör uppdraget komplext. Du har god kommunikationsförmåga och bygger förtroendefulla relationer. Uppdraget kräver mycket samverkan med andra aktörer, t ex socialtjänsten och vi ser gärna att du har erfarenhet av att samarbeta över organisations- och verksamhetsgränser. Kriminalvården och därmed frivården är en verksamhet stadd i förändring. Här får du som chef en viktig roll i att leda förändringsarbetet.
Du har erfarenhet av socialt arbete relaterat till ett eller flera av områdena missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet. För att vara ett bra stöd till dina medarbetare i deras roller tror vi att du har erfarenhet av handläggning inom socialt arbete och även kompetens inom behandlingsarbete. Medarbetarna förbereder förslag till beslut men det är du som chef som är beslutsfattare, vi ser därför att du har erfarenhet av myndighetsbeslut. Du har erfarenhet av ledarskap inom för frivården relevanta områden. Det är av stor vikt att du vill vara en närvarande och operativ ledare för att lyckas i arbetet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom kriminologi, juridik, beteendevetenskap, psykologi eller annat samhällsvetenskapligt ämnesområde
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Erfarenhet från socialt arbete inom ett eller flera av områdena missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet
* Körkort för personbil
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande med:
* Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
* Erfarenhet av myndighetsbeslutsfattande
* Kompetens inom behandlingsarbete
* Erfarenhet av ledande roll i förändring och utveckling av arbetssätt och verksamhetskultur
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om går vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Intervjuer kommer att genomföras på plats i Sundsvall 19 februari.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
