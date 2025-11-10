Chef (kriminalvårdsinspektör) anstalten Karlskoga
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Karlskogas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/karlskoga/#verksamhet
Anstalten Karlskoga öppnades år 1984 och hade då 44 anstaltsplatser. Sedan dess har mycket hänt och i augusti 2022 invigdes nya moduler och anstalten har idag 199 platser. Här kommer du till en arbetsplats som ständigt utvecklas framåt. Du möts av ca 150 kollegor som tillsammans med anstaltsledningen arbetar mot gemensamma mål i en pågående förändringsresa. Karlskogaanstalten är en klass 2 med manliga klienter, det vill säga Kriminalvårdens näst högsta säkerhetsklass.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samarbetsförmåga, kamratskap och driftighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare och chefskollegor i det dagliga arbetet. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbetar med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande. En viktig del av ditt arbete är att vara uppdaterad och påläst på de lagar, regelverk och riktlinjer som reglerar Kriminalvårdens verksamhet.
I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för cirka 25 medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Tillsammans förväntas du och dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för såväl den egna enheten som helheten på anstalten.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
