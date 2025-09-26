Chef jakt och viltförvaltning till Svenska Jägareförbundet
2025-09-26
Chef jakt och viltförvaltning till Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet är inne i ett mycket spännande skede. Med sikte på 2030 bygger vi en organisation som är starkare, mer sammansvetsad och redo att möta framtidens utmaningar. Vi vill vara en organisation - med tydligt ledarskap, hög kompetens och stark förankring i både tradition och innovation. Nu söker vi en Chef jakt och viltförvaltning som vill vara med och forma denna framtid.
Om rollen
Som Chef jakt och viltförvaltning får du ett strategiskt och operativt ansvar för ett av förbundets mest centrala områden. Du leder på ett övergripande sätt arbetet med jakt- och viltförvaltning, och samordnar arbetet inom fältverksamhet, utbildning, invasiva arter samt forskningsfrågor. Du blir en del av den nya ledningsgruppen och arbetar nära generalsekreteraren för att säkerställa att jaktens värde, etik och hållbarhet genomsyrar hela organisationen.
Ditt uppdrag innebär;
Att genom dina underställda chefer leda förbundets arbete inom jakt- och viltförvaltning
Att ansvara för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen och verksamhetsplaneringen
Att säkerställa att verksamheten bedrivs med hög etik och god kunskap
Att samordna fältverksamhet, utbildning, invasiva arter och forskningsfrågor med de andra delarna inom organisationen
Att bidra till att förverkliga förbundets strategiska inriktning och vision 2030
Att skapa samsyn och engagemang internt och externt
Vi söker dig som
Har gedigen kunskap om jakt- och viltförvaltning och de olika förutsättningar som råder i olika delar av Sverige
Har stor erfarenhet av att vara verksamhetschef och leda det operativa arbetet i din verksamhet genom dina underställda chefer
Är en trygg och inspirerande ledare med god strategisk förmåga som framgångsrikt lett verksamheter
Har förståelse för politiska och samhälleliga processer, samt för hur medlemsföreningar fungerar
Är kommunikativ, lyhörd, samarbetsinriktad och har en mycket god förmåga att bygga relationer med många olika intressentgrupper
Har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är jägare
Vi erbjuder
En möjlighet att påverka och utveckla svensk jakt och viltförvaltning i Sverige
En organisation med stark förankring i jaktens traditioner och ett högt engagemang med kompetens i alla led
En arbetsplats där natur, etik och hållbarhet står i centrum
Möjlighet att arbeta nationellt med stor frihet och ansvar
En roll i en organisation som vill vara attraktiv både som arbetsgivare och förtroendeplattform
Din placering är vid vårt nationella kansli vid Öster Malma i Nyköping och du reser naturligtvis runt till våra verksamheter i hela landet på regelbunden basis.
Om Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet är en rikstäckande medlemsorganisation med över 150 000 medlemmar. Vi arbetar för att främja jaktens roll i samhället, värna om viltvården och stärka kunskapen om jaktens betydelse - både som kulturarv och som hållbar livsmedelskälla. Vårt arbete sker i nära samverkan med myndigheter, politiker, media och det svenska föreningslivet. Förbundet har 14 kontor runt om i landet och ett centralt kansli på Öster Malma. Vår verksamhet bygger på engagemang, kunskap och samverkan - med medlemmar, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Nästa steg
Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 26 oktober 2025.
Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Det inkluderar kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.
Anna Rydbacken på 0709-815 873, anna.rydbacken@signpost.se
Anna-Sofia Renman på 0708-178 399, anna-sofia.renman@signpost.se
