Chef inom kundcenter till uppdrag i Göteborg
TNG Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du leda ett team inom kundservice och orderhantering? Nu söker vi en trygg och närvarande ledare till ett uppdrag i Göteborg!
Är du en erfaren och empatisk ledare som vill ansvara för att leda ett team inom kundcenter? Vi söker nu en kundcenterchef för ett konsultuppdrag med start omgående till ett spännande företag i Göteborg. Här kliver du in i en viktig roll där du leder ett mindre team inom orderhantering och kundservice i en fas som kräver struktur, stöd och tydligt ledarskap. Du får kombinera operativ närvaro med lyhört samarbete och bidra till att skapa arbetsro, stärkt samspel och ökad närvaro. Du blir en trygg punkt i en grupp som behöver vägledning och stabilitet, och du är på plats för att göra just det.
Ditt anställningserbjudande
Vi erbjuder ett konsultuppdrag på 100 % där du får ett personalansvar i ett erfaret och specialiserat kundserviceteam.
Du får arbeta nära verksamheten i en omväxlande vardag med engagerade kollegor.
Här får du användning för både din ledarskapsförmåga och förståelse för kundserviceflöden.
Du arbetar i ett öppet kontorslandskap, med en organisation som sätter värde på samarbete, ansvar och gott bemötande.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
Leda och coacha ett team om ca 6-7 personer inom kundservice och orderhantering
Skapa struktur och tydlighet i arbetssätt, uppföljning och ansvarsfördelning
Stötta gruppen operativt vid behov, exempelvis vid hög belastning eller frånvaro
Följa upp ärenden, vara närvarande och bidra till att bygga upp ett gott samarbete
Hålla i teammöten, utvecklingssamtal och driva dialog kring kontorsnärvaro
Vara kontaktperson för andra delar av verksamheten, både lokalt och internationellt
Värt att veta
Uppdraget är på heltid med arbetstid 08.00-16.30 och förväntas starta omgående. Du utgår från kontoret i Göteborg och arbetar 100% på plats. Gruppen du leder är i huvudsak placerad där, men viss del finns även på andra orter. Du blir en viktig länk mellan verksamheten och ledningen, och spelar en avgörande roll i att skapa arbetsro och stabilitet. För dig som har ditt egna bolag finns även möjligheten att gå in som interim konsult.
Våra förväntningar
För detta uppdrag söker vi dig som har flerårig erfarenhet av att leda team inom kundservice, orderhantering eller liknande miljö. Du är trygg i ett närvarande ledarskap och vet hur man skapar tydlighet, bygger tillit och följer upp på ett respektfullt sätt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har gärna erfarenhet av SAP. Du är lyhörd men tydlig, har öga för både detaljer och helhet samtidigt som du motiveras av att göra vardagen enklare för andra.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig att genomföra en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
TNG Väst Jobbnummer
9705749