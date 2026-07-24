Chef HR, Kvalitet & Hållbarhet till Elektroautomatik
Aiming Executive AB / Ekonomichefsjobb / Skövde Visa alla ekonomichefsjobb i Skövde
2026-07-24
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DET HÄR ÄR VI
Nästan allt du använder har någon gång passerat en fabrik. Bilar, snusdosor och livsmedel tillverkas idag ofta med hjälp av avancerade produktionslinjer där robotar, kameror och annan teknik arbetar tillsammans.
Det är där Elektroautomatik kommer in. Vi hjälper industriföretag att bygga och utveckla automatiserade produktionslösningar. Det kan handla om en robot som monterar en komponent med millimeterprecision, ett självkörande fordon som transporterar material genom fabriken eller en komplett produktionslina där flera maskiner samverkar.
Idag är vi cirka 200 medarbetare fördelade på fyra affärsområden och kontor i Göteborg, Skövde, Kungsör och Södertälje. Därutöver har vi en enhet för affärsstöd som samlar 10 specialister inom funktionerna marknad, IT, ekonomi, HR, hållbarhet och kvalitet – där den här rollen ingår.
Vi har länge varit familjeägda och vår kultur vittnar fortfarande om vårt familjära arv. Det märks i hur vi samarbetar, tar ansvar och hjälper varandra att lyckas. Samtidigt har vi höga ambitioner och ett starkt affärsfokus. Vi tror på ett ledarskap där engagemang, affärsmannaskap, ansvar och samarbete inte bara är ord på ett papper, utan något som genomsyrar hur vi fattar beslut och utvecklar verksamheten.
Sedan 2019 ägs vi av Storskogen, en börsnoterad bolagsgrupp som äger drygt 100 företag. Läs mer på Elektroautomatik.se.
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
De senaste åren har vi vuxit snabbt, både organiskt och genom förvärv. Nu är det dags att ta nästa steg i hur vi stöttar våra chefer och medarbetare, så att organisationen kan fortsätta växa utan att bli mer komplex. Som chef för funktionerna HR, kvalitet och hållbarhet, handlar uppdraget om att:
Bygga ett affärsstöd som ligger steget före
Du hjälper organisationen att blicka framåt, inte bara lösa dagens frågor. Genom att lära känna verksamheten på djupet ser du mönster bakom enskilda utmaningar och identifierar vilka behov som faktiskt behöver lösas både nu och på sikt. Tillsammans med affärsstödsenheten och ledningsgruppen skapar du en roadmap för HR, kvalitet och hållbarhet, där ni prioriterar de initiativ som ska drivas, när de ska genomföras, och vad ni väljer bort som kan vänta.
Utveckla smartare sätt att arbeta
En viktig del av uppdraget är att bidra till våra långsiktiga affärsmål genom att minska administrativa kostnader och frigöra mer tid för värdeskapande arbete. Idag finns många bra lösningar, men de ser inte alltid likadana ut mellan affärsenheterna och mycket hanteras fortfarande manuellt. Du ser på verksamheten med medarbetarnas och chefernas ögon och frågar dig: Hur kan det här bli enklare? Hur gör vi det lätt att hitta rätt information? Hur kan vi minska administration och behov av löpande hjälp? Med ett fokus på ständiga förbättringar driver du gemensamma arbetssätt, digitalisering och använder ny teknik där den gör verklig nytta.
Skapa en gemensam upplevelse av Elektroautomatik
Under ditt ledarskap blir det tydligt vad det innebär att vara medarbetare och chef på Elektroautomatik. Från onboarding och ledarskap till hur vi utvecklar människor och lever våra värderingar i vardagen. Målet är att skapa en gemensam kultur där medarbetare, oavsett affärsenhet, känner igen sig i hur vi arbetar och utvecklas; och har en riktigt bra upplevelse av oss som arbetsgivare.
Integrera kvalitet och hållbarhet i verksamheten
Du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö att bli en naturlig del av verksamheten. Tillsammans med specialister säkerställer du att områdena utvecklas i takt med affären och blir en självklar del av hur vi arbetar, fattar beslut och driver ständiga förbättringar.
Stärka cheferna i deras ledarskap
Cheferna har ett stort ansvar ute i verksamheten. Du ser till att de har rätt kompetens, verktyg och stöd för att känna sig trygga i sitt ledarskap och kunna utveckla sina team.
Du ingår i enheten för affärsstöd där du leder två specialister inom HR respektive kvalitet och hållbarhet. Du rapporterar till CFO och är baserad i Skövde eller Göteborg.
DET HÄR ÄR DU
För att lyckas och trivas hos oss tror vi att du:
Tycker om att bygga
Du trivs bäst när du får utveckla och förbättra, snarare än att förvalta det som redan finns. När du ser att samma fråga dyker upp flera gånger funderar du inte på hur du ska lösa den igen, utan på hur du bygger bort anledningen till att den uppstår.
Har erfarenhet av att utveckla organisationer
Oavsett om du arbetat som HR-chef, HRBP eller verksamhetsnära chef har du i tidigare uppdrag byggt upp, utvecklat eller förändrat hur organisationen arbetar. Det kan handla om att skapa bättre förutsättningar för chefer, införa smartare arbetssätt, digitalisera eller bygga upp nya funktioner. Du har din självklara bas inom HR, men har även rört dig nära frågor som kvalitet, hållbarhet, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling; och förstår hur de hänger ihop med HR-agendan i en affärsnära organisation.
Tänker verksamhet före HR
För dig kommer affären och medarbetarna först. Du ser processer och system som verktyg för att hjälpa verksamheten, inte ett mål i sig.
Får människor med dig
Du är bra på att skapa riktning och hjälpa andra att lyckas. Du coachar när det behövs, utmanar när det behövs och bygger förtroende hos både chefer, specialister och medarbetare genom att vara både lyhörd och tydlig.
Är nyfiken på hur teknik kan förenkla arbetet
För dig är det naturligt att använda dig av data och digitala verktyg, och du funderar naturligt på hur teknik och AI kan minska administration, göra information enklare att hitta och frigöra tid.
Ser helheten och får saker att hända
Du har lätt för att lyfta blicken, se mönster och förstå vad verksamheten behöver mest just nu. Samtidigt väntar du inte på den perfekta lösningen. Du prioriterar, omsätter idéer i handling och bygger steg för steg, med fokus på det som ger störst effekt.
AIM'S REFLEKTIONER
Elektroautomatik befinner sig i en oerhört spännande fas. Affären växer, kulturen är stark och det finns ett engagerat team på plats. Samtidigt finns ett tydligt mandat att utveckla hur bolaget arbetar med HR, kvalitet och hållbarhet.
Vi ser inte det här som ett traditionellt HR-uppdrag. Vi ser det som en möjlighet att bygga nästa generations affärsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiming Executive AB
(org.nr 559496-0105) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elektroautomatik Jobbnummer
10011321