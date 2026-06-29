Chef Genomförandesektionen vid Logistikenhetens stab P 7
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2026-06-29
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Vi söker officer som chef för genomförandesektiionen vid Logistikenheten.
Om enheten
Logistikenheten Revingehed leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet till krigsförband, skolor, staber och andra organisationsenheter i Försvarsmakten. Vi säkerställer att krigs- och utbildningsorganisationen har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition, fordon och materiel för att kunna bedriva sin verksamhet i fred, kris och krig.
Logistikenheten innehåller bland annat Stab, Teknikavdelning, Försörjningsavdelning och Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten är också ansvarig för det nationella stödet till våra förband i Lettland (NSE).
Genomförandesektionen i staben planlägger, leder och följer upp uppgifter och processer som logisitkenheten ska genomföra. Staben leds av stabschefen och är uppdelad i en genomförandesektion och en planeringssektion. Genomförandesektionen arbetar nära planeringssektionen och samverkar i de olika områdena för att enhetens avdelningar ska lösa sina uppgifter på ett effektivt och bra sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för Genomförandesektionen ansvarar och leder du den operativa driften på din sektion. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra medarbetare. Vi söker dig som vill utveckla dig som ledare och chef, du brinner för förbättringsarbete och att utveckla din personal och verksamhet. Oavsett bakgrund är det viktigt att du är noggrann och prestigelös vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad samt inneha en god förmåga att fatta beslut. Du är omsorgsfull utan att vara rädd för att ställa krav, följer upp och vidtar åtgärder när så behövs
Du ser till att sektionen fungerar effektivt och levererar med hög kvalitet på efterfrågat arbete. Du ansvarar för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten och ser till att nödvändiga prioriteringar görs. Du deltar i stabens ledningsgrupp och samverkar med sektionschefen för planering och samordnar verksamhet med underordnade avdelningar och sidoordnande enheter i garnisonen. Du arbetar med bemanning samt kompetensutveckling av egen sektions personal.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta i ett professionellt team med breda och varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är ny och kommer att utvecklas tillsammans med dig och vårt team.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Officer -Specialistofficer (OR7-8) eller Taktisk officer (OF1-2).
Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
Körkortsbehörighet B
Goda datakunskaper
Erfarenhet av arbete från ledningsnivå eller av arbete i ledningslag.Dina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som har en drivkraft att utveckla dig själv, organisationen och verksamheten. Du tycker om att arbeta i olika gruppsammansättningar och med medarbetare som har olika styrkor, förmågor och egenskaper. Du arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt och vi ser att du trivs med ordning och reda.
Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och att du kan bygga relationer och kontaktnät innanför samt utanför din egen enhet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Meriterande
Goda kunskaper i Försvarsmaktens logistiksystem.
Kunskaper i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT/PRIO
Logistikutbildad inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.
Tidigare arbete som stabsofficer inom logistik.
Tidigare arbete som stabsofficer i internationell stab.
Genomförd militär utlandstjänst.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten är en militär befattning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16. Urval kommer starta efter sista ansökningsdagen.
Upplysningar om befattningen
Niklas Gustafsson på e-post: mailto:niklas.n.gustafsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Robin Nordlund på e-post: mailto:robin.nordlund@mil.se
Fackliga företrädare:
OF: of-p7@mil.se
OFR/S: senadin.sela@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
SEKO: seko-revinge-p7@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Södra skånska regementet (P 7) är beläget cirka 20 kilometer öster om Lund. Regementets huvuduppdrag är att producera och vidmakthålla krigsförband för Armén. Därtill har vi som uppdrag att sätta upp och bemanna LNLV (Bataljon till Natos multinationella brigad i Lettland) - ett årligt återkommande uppdrag med cirka 550 yrkesofficerare, soldater och civila. Förbandet grundutbildar varje år mellan 300-500 värnpliktiga inom markstrid och våra huvudsakliga vapensystem och fordon utgörs av Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och Pansarterrängbil 360. På P 7 finns såväl kontinuerligt som tidvis tjänstgörande personal.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att, om det krävs, tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
247 82 REVINGEHED Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983112