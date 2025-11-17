Chef Förvaltning och Teknik till SJ Stockholmståg
2025-11-17
Brinner du för att leda i en miljö där teknik möter människor och där du bidrar till att utveckla en verksamhet som gör skillnad i samhället?
Vi söker nu en driven och trygg chef för avdelningen Förvaltning och Teknik, med ett starkt engagemang för att tillsammans med ditt team driva pendeltågens utveckling framåt.
En nyckelroll med fokus på fordonsutveckling
Som Chef Förvaltning och Teknik leder och utvecklar du en organisation med direktrapporterande medarbetare och en teknikchef. Tillsammans har ni ett ansvar för 129 X60-fordon utifrån dess livscykel till att leverera säkra och hela tåg. Det avser en utveckling av en aktiv tillgångsförvaltning tillsammans med Trafikförvaltning som äger fordonen. Det innebär att vidmakthålla och vidareutveckla fordonsflottan såväl som fordons- och teknikutvecklingen sker på ett sådant sätt att fordonens prestanda, funktion och driftsäkerhet upprätthålls och förbättras.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla avdelningen med ansvaret att: Utveckla en aktiv tillgångsförvaltning
Förvalta fordon, komponenter, verksamhetsutrustning, dokumentation och underhållssystem med avseende på säkerhet, status, utveckling och livslängd
Förvalta och utveckla fordonssystem, fordonsteknik samt underhållssystem för att möta resenärernas ökande krav på en leverans av högsta kvalitet gällande punktlighet, funktionalitet och komfort
Utveckla ett systematiskt förbättringsarbete och underhållsoptimering för utveckling av fordonsflottan baserat på kundkrav, avvikelser, driftuppföljning etc
Driva förbättringsarbete och utveckla medarbetar- och ledarskap inom organisationen
Arbeta nära Fordonschefen och övriga chefer i gemensamma frågor
Ansvara för personal, arbetsmiljö, budget och trafiksäkerhet inom enheten
Bygga starka samarbeten med interna och externa intressenter, t.ex. Trafikförvaltningen som är vår uppdragsgivare och beställare
Du blir en del av ledningsgruppen för fordonsenheten och arbetar i nära samspel med vår Fordonschef - din närmaste chef - samt övriga nyckelfunktioner inom Fordon och SJ Stockholmståg. Tillsammans driver ni utvecklingen av verksamheten framåt mot ett Pendeltåg att lita på.
Tjänsten är placerad i Älvsjödepån men resor till våra andra depåorter Södertälje och Bro ingår, samt vårt huvudkontor på Klarabergsviadukten i Stockholm.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
En van ledare med stark teknisk bakgrund som har förmåga att kunna hantera många kontaktytor samtidigt. Du är affärsmässig med social kompetens och har en förmåga att motivera och entusiasmera dina medarbetare inklusive att vara lyhörd och kommunikativ. Det är viktigt att du är resultatinriktad, kan fatta beslut och har drivkraften att genomföra dem. Du har förmåga att forma den strategiska riktningen för fordonsförvaltning och - utveckling, samt samverkan med leverantörer i fordonsprojekt och underhållsavtal.
För att kunna axla ansvaret bör du ha:
Mångårig dokumenterad chefserfarenhet
Flerårig erfarenhet inom fordonsförvaltning/teknisk tillgångsförvaltning
Relevant akademisk högskoleutbildning, företrädesvis civilingenjör, eller ha tillägnat dig motsvarande kunskaper.
Erfarenhet av att arbeta med komplicerade tekniska system. Gärna industriella lednings- och styrningssystem.
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl tal som skrift.
Erfarenhet av relevant arbete inom järnvägsbranschen är mycket meriterande
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
