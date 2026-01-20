Chef förhandlingsstöd till Hyresgästföreningen region Stockholm
Vill du arbeta för alla människors rätt till ett bra hem i en av Sveriges största folkrörelser och verka i en roll där du får kombinera verksamhetsutveckling, ledarskap och samhällsnytta?
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Hyresgästföreningen är en folkrörelse som vill garantera alla bostadshyresgäster trygghet, inflytande och gemenskap. Vi arbetar för att utveckla hyresrätten och engagera hyresgästerna att tillsammans skapa det goda boendet.
Inom Region Stockholms enhet för förhandling är verksamheten organiserad i tre grupperingar, varav två arbetar med förhandling och en med förhandlingsstöd. Nu söker vi en chef som vill ta ansvar för och vidareutveckla förhandlingsstödet, en central och administrativ funktion som skapar förutsättningar för enhetens förhandlare att lyckas i sitt uppdrag. Vi ser framför oss en utvecklingsinriktad och trygg ledare som delar vår passion för Hyresgästföreningens uppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
• Ansvara för ledning, samordning och utveckling av förhandlingsstöd bestående av 12 medarbetare.
• Ansvara för analys och vidareutveckling av administrativa processer och interna arbetssätt kopplade till förhandlingsstöd.
• Tydliggöra roller, ansvar och gränsdragningar mellan riksförbund, förhandling och förhandlingsstöd.
• Samverka med riksförbundet kring utveckling av system och arbetssätt.
• Arbetar nära enhetschefen i budget- och verksamhetsplanering samt regionens övriga chefer i det interna utvecklingsarbetet.
• Ingå i enhetens ledningsgrupp och där bidra till utveckling av både enhet och organisation.
• Rapportera till enhetschefen för förhandling.
Vi erbjuder:
Välkommen att jobba för Hyresgästföreningen! Här bidrar du varje dag till alla människors rätt till ett bra och tryggt hem. Vi erbjuder oreglerad arbetstid och ett mycket attraktivt förmånspaket. Hyresgästföreningen är medlemmar i Fremia och tillämpar deras kollektivavtal. Vi sitter i trevliga lokaler i Globenområdet söder om Stockholm. Tjänsten är på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare med chefserfarenhet som framgångsrikt har utvecklat både människor och verksamhet. Du har erfarenhet av förändringsledning inom administrativa eller verksamhetsnära stödfunktioner och trivs med att driva utveckling i komplexa organisationer. Du har hög digital kompetens och goda systemkunskaper samt kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska. Ditt ledarskap präglas av värderingar som ligger i linje med Hyresgästföreningens och vi ser framför oss att du har en relevant akademisk utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kundtjänst-, medlemsservice- eller annan ärendehanterande verksamhet, liksom erfarenhet från ideell sektor.
Du är trygg i din person och i ditt ledarskap och vet hur man skapar en gemensam och tydlig målbild för medarbetargruppen. Du leder genom tillit, ger medarbetare rätt förutsättningar och mandat och fungerar som en stabil referenspunkt i organisationen. Vidare är du relationsskapande och samverkande, med förmåga att bygga och underhålla goda relationer både inom den egna verksamheten och över organisatoriska gränser. Samtidigt är du strategisk, strukturerad och resultatinriktad, med god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-01-20Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli chef för förhandlingsstöd hos Hyresgästföreningen region Stockholm via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 15:e februari, urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, 073-834 33 20 eller Malin Östman, 076-339 98 45.
Facklig kontaktperson: robin.sutcu@hyresgastforeningen.se
Om Hyresgästföreningen region Stockholm
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet och är en av Sveriges största folkrörelser. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Hyresgästföreningen region Stockholm är med drygt 130 000 medlemmar och cirka 2 900 förtroendevalda en del av Sveriges största folkrörelse. Regionen omfattar 27 kommuner - från Sigtuna i norr till Nynäshamn i söder och hela Gotland. Ersättning
