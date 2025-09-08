Chef fordonssektionen till tekniska avdelningen på Logistikenhet Stockholm
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Som anställd inom försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef kommer du att ansvara för att planera och driva sektionens arbete på såväl lång som kort sikt. Du planerar, genomför och utvärderar verksamhetens dagliga arbete. Du har personalansvar och tar ansvar för dina medarbetares individuella utveckling. Arbetet innebär att du bland mycket annat kommer att ha kundkontakt, lämna ut förnödenheter, utföra transporter och hantera fordonsbatterier. Arbetet kan i perioder vara fysiskt krävande.
Fordonssektionen består idag av två personer men vårt mål är att växa med upp till två medarbetare till inom en snar framtid.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort - lägst CE
• Militära förarbevis - lägst tung lastbil, släpvagn, truck och hjullastare
• Kunskaper i MS-Officepaketet, särskilt Excel, Outlook och Word
• Kunskaper i system PRIO teknik- och logistikmodul (SAP S4/HANA)
• Kunskaper i system LIFT
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God administrativ förmåga
Personliga egenskaper
Vi söker dig med stort ansvarstagande och ett naturligt ledarskap, du har god förmåga att ta tag i saker och slutföra dem med hög precision. Du tycker om kundkontakt och att hjälpa andra. Du vill utveckla verksamheten och hitta nya vägar att effektivisera arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet som chef med personalansvar
• Tidigare anställning i Försvarsmakten
• Kunskaper i system VIDAR
• Tidigare erfarenhet av logistik och materieladministration
• Giltigt ADR-certifikat
• Tidigare erfarenhet av lastning, lastsäkring och bogsering av tunga fordon
• Van vid att hantera sekretessbelagd information
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd inom försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: så snart som möjligt, målbild senast november 2025
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar om befattning:
Jimmy Lennborn, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Sven Lundberg och Orry Finnermark
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-lotte Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
