Chef för Verktygstillverkning till Bulten Hallstahammar

Norén & Lindholm AB / Chefsjobb / Västerås2021-07-06Bulten har vuxit starkt med ett tydligt fokus på organisk tillväxt i Europa, Ryssland och Kina. Under de kommande åren ser Bulten goda möjligheter för fortsatt organisk tillväxt på den globala fordonsmarknaden. Vi utökar nu vårt team i Hallstahammar med en chef för verktygstillverkning som är ansvarig för att gruppen lever upp till uppsatta mål inom ekonomi, leveranssäkerhet, kvalitet och övriga åtaganden.Vi söker nu en driven ledare med god teknisk bas inom tillverkande industri. Vill du vara del i att skapa nästa generation verktygstillverkning? Varmt välkommen med din ansökan!Om rollenDin roll är central i att driva och utveckla Bultens verktygstillverkning. Det är en avdelning med avancerad tillverkning av kallsmidesverktyg i stål och hårdmetall samt reservdelar till maskiner i produktionen. Förekommande processer är skärande bearbetning i CNC maskiner, tråd- & sänk-gnistning, värmebehandling, slipning & polering. Verktygstillverkningen i Hallstahammar ska nu ta ett större utvecklingssteg både tekniskt och i volym inom en ny strategisk satsning på ny teknik inom både slutprodukt som verktygstillverkning. Utmaningen är att skapa förutsättningar för effektiv tillväxt, korta ledtiden och att kunna tillgodose allt högre krav på verktygens kvalitet & geometri då Bultens produkter blir alltmer komplexa och krävande. Automation och digitalisering kommer att vara en stor del i utvecklingen tillsammans med 3D-printing av metall.Idag har avdelningen 26 kompetenta medarbetare och samarbetar tätt med Bultens teknikavdelning i Hallstahammar. Du tillhör produktionsstaben och rapporterar direkt till produktionschefen.I rollen ingår att planera och fördela arbetet inom ansvarsområdet med utgångspunkt från fastställda mål och tidplaner. Du tar aktivt kontakt och samarbetar med andra avdelningar, supportfunktioner och externa aktörer för att klara uppsatta mål. Dina kunder är Bultens produktion i Hallstahammar och andra fabriker inom koncernen. Till din hjälp finns produktionsutvecklare, kvalitetsledare, planerare, underhållspersonal samt en HR avdelning, men det är du som ser till att produktionsavsnittet utvecklas i den riktning och takt som krävs.Vi arbetar sedan länge med LEAN och du förväntas driva produktionen inom ramen för Bulten Production System. Ditt avsnitt innehåller förbättringsgrupper med Teamledare.Som Verktygschef ansvarar du förKapacitetsplanering på ditt avsnitt, personalbehov samt behov av maskinell kapacitet.Utfall: Produktivitet, kvalitetsutfall och effektivitet.LeveransprecisionStändiga förbättringar och rationaliseringar inom avsnittet.Utveckling av tillverkningsmetoder för verktyg som gynnar utvecklingen av kallslagningsprocessen och ledtiden för nya produkter.Investeringsbehov.Jobbar för kvalitetssäkring i produktionen.Ser till att det är ordning och reda. Strukturerat arbete med 5S.Rollen innebär personalansvarGenom din ledarstil formar du förbättringsgrupperna till lösningsorienterade Teams som trivs med förändringar och har driv.Du följer upp och ger återkoppling till underställd personal och premierar lärande.Planerar kompetensutveckling för personalen och håller i medarbetarsamtal.Bidrar till en god arbetsmiljö genom skyddsronder & medverkan i riskbedömningar.Du säkerställer att personalen arbetar efter de riktlinjer, rutiner och instruktioner som ledningssystemet föreskriver.Kommunicerar regelbundet och strukturerat med personalen och ser till att viktig information når alla på ett bra sätt.Lyssnar aktivt och minimerar risken för missförstånd och konflikter genom tydlighet.Vi erbjuder digSom medarbetare hos oss blir du en del av vår organisation som arbetar med ett tydligt fokus på tillväxt. Våra fyra värdeord; "Professional, Innovative, Dedicated och Empowered" nämns ofta i vår organisation såväl internt som externt. Hos oss ger vi dig uppmuntran och utrymme att hitta innovativa lösningar. Du verkar i en internationell miljö och kommer delta i många spännande situationer som utvecklar dig såväl som oss.Bulten är ett företag som tar fullt ansvar genom hela värdekedjan. Vår arbetsmiljö präglas av att vi är lyhörda, vänskapliga, ansvarstagande och drivande. Hos oss är våra medarbetare kunniga och motiverade samt har viljan och förmågan att fatta beslut för att driva utvecklingen framåt.I Hallstahammar är vi ca 290 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Göteborg och vi är totalt ca 1600 medarbetare runt om i världen.Om digFör att lyckas i rollen har du mångårig erfarenhet av produktion och produktionsteknik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i ledande befattning.Den vi söker är en person som gör intryck. Du ger teamet en tydlig riktningskänsla, motiverar och samordnar andra så att de behåller fokus på målen. Du ser också till att teamet följer organisationens regler och procedurer samt verkställer planer med engagemang och beslutsamhet. Uppnår resultat med hög kvalitet och lever efter våra värderingar.Du arbetar aktivt med personalutveckling och utvecklar andra genom delegering, överlåtande av ansvar samt coachning, främjar andras yrkesmässiga och personliga utveckling.Du kommunicerar klart, tydligt och strukturerat. Du samarbetar effektivt med andra, delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information samt stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.Du fokuserar på resultatet, ser potentiella risker och följer upp konsekvenser av egna aktiviteter.Placeringsort Tjänsten är placerad i Hallstahammar med start omgående.Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.