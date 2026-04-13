Chef för sektionen RA Syd-Öst vid rättsavdelningen
2026-04-13
Rättsavdelningen på Polismyndigheten söker nu en sektionschef för RA Syd-Öst
Läs hela annonsen och sök här:https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/a190.8432026/
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Rättsavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar. Rättsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att vara garanten för rättssäkerheten i myndigheten och för att skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället. Rättsavdelningen består av ca 230 medarbetare som arbetar på flera orter i landet. Avdelningen består av fyra regionala rättssektioner, en sektion för nationell styrning och stöd samt ett avdelningskansli.
Rättsavdelningens ansvar omfattar bland annat att ge rättsligt stöd åt polisregioner och avdelningar. Ansvaret omfattar rättsliga frågor inom de rättsområden som är kopplade till Polismyndighetens kärnverksamhet (uppgifter enligt 2 § polislagen) såsom brottsbekämpning, ordning och säkerhet, men även rättsområdena förvaltningsrätt, dataskydd, offentlighet och sekretess.
Den rättsliga verksamheten har också ansvar för att fatta myndighetsbeslut när det gäller begäran om att ta del av allmänna handlingar, hantera vissa domstolsprocesser som föranleds av ett överklagande av ett beslut som har fattats vid den egna regionala rättssektionen eller polisregionen, handlägga skadestånds- och ersättningsärenden, ge stöd kring framtagande av styrdokument m.m.
Sektionen RA Syd-Öst ansvarar för det juridiska stödet till polisregionerna Syd och Öst. Inom sektionen arbetar idag ca 40 medarbetare fördelade på 3 grupper.
Som chef för sektion RA Syd-Öst är du chef på nivå 4 (av 6 ledningsnivåer inom Polismyndigheten). Du rapporterar till avdelningschefen för rättsavdelningen och ingår i rättsavdelningens nationella, strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings-och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionen RA Syd-Östs verksamhet, resultat och medarbetare. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du leder sektion RA Syd- Östs ledningsgrupp och ingår i polisregion Syds resp Östs regionala strategiska ledningsgrupp.
I ditt uppdrag ingår att tillsammans med gruppcheferna skapa förutsättningar för sektionens medarbetare att lyckas med uppdraget. Du kommer att ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen och att säkerställa en god samverkan med regionernas polisområden och enheter för att kvalitetssäkra rätt stöd.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: jobb.chef@polisen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A190.843/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
