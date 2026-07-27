Chef för sektionen för personalsäkerhet vid Högkvarteret
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2026-07-27
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Högkvarteret är under omorganisation och utvecklas just nu med hänsyn till omvärldsläget, tillväxt och NATO-medlemskap. Säkerhetsavdelningen är därmed i en expansiv period. Vill du vara en del av denna spännande resa och delta i utvecklingen av Högkvarterets interna säkerhetstjänst? Då ska du söka denna tjänst!
Om avdelningen
Tjänsten som chef för sektionen för personalsäkerhet är placerad vid säkerhetsavdelningen vid Högkvarterets stab. Avdelningen ansvarar för den interna säkerheten vid Försvarsmaktens största organisationsenhet, Högkvarteret. Avdelningen samordnar till del även säkerhetsskyddet inom Stockholms Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som chef för sektionen för personalsäkerhet lyder under Högkvarterets säkerhetschef tillika avdelningschef för säkerhetsavdelningen. Tjänsten innebär att du leder och samordnar säkerhetsprövningen av Högkvarterets personal.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Vara chef med personalansvar för sektionens medarbetare
Ingå i säkerhetssektionens ledningsgrupp
Ansvara för verksamhetsplanering och budget för egen verksamhet
Utveckla och kvalitetssäkra Högkvarterets arbete med säkerhetsprövning
Stödja verksamheten med rådgivning inom ovannämnda områden
Genomföra utbildningar, såväl internt inom Högkvarteret som externt, samt delta vid kontroller av säkerhetsskyddet vid Högkvarteret och leverantörer
Utveckla och skriva interna bestämmelser
Ta fram och utveckla arbetsprocesser
Delta i projekt och liknande verksamhet
Genomföra personutredningar och andra utredningar
Bereda beslut i säkerhetsprövningsärenden
Arbetsuppgifterna kan förändras och utvecklas över tid allt eftersom verksamheten utvecklas vid sektionen. Du kommer ha ett nära samarbete med säkerhetschefen i Högkvarteret samt Must säkerhetskontor, Försvarsstaben och Operationsledningen.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Aktuell och relevant erfarenhet av att vara chef med personalansvar och att utöva direkt ledarskap
Aktuell och relevant erfarenhet inom säkerhetsprövningområdet
Aktuell och relevant utbildning i säkerhetsprövning inom Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i MS Office 365Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i denna roll söker vi dig som är strukturerad, nyfiken och initiativrik. Du är beslutsam med god förmåga att leda samt intresse för att utveckla arbetsgruppen. En stor del av arbetet sker i nära samarbete, såväl internt som externt, vilket ställer höga krav på din förmåga att bygga, utveckla och vidmakthålla goda relationer. Du tar stort ansvar och har god förmåga att självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Rollen ställer krav på ett högt säkerhetsmedvetande, god anpassningsförmåga och förmåga att hantera ett varierande arbetstempo. Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö vid avdelningen och dela Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vis personlig lämplighet.
Meriterande
Relevant erfarenhet inom Försvarsmakten och den militära säkerhetstjänsten
Erfarenhet av att leda personutredningar
Aktuell och relevant säkerhetsskyddsutbildning inom Försvarsmakten (vid FM UndSäkC)
Relevant eftergymnasial utbildning
Aktuell och relevant utbildning i intervju- och samtalsteknikÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast efter överenskommelse. Arbetsort: Lidingövägen, Stockholm
Resor inom Sverige kan förekomma.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.Kontakt
För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Högkvarterets säkerhetschef Christian Andersson eller HR-specialist Agneta Lund.Facklig kontakt
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2026-08-17. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012030