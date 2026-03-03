Chef för sektionen för inriktning och utveckling av utbildning
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara vår nästa kollega?
Som chef för sektionen för inriktning och utveckling av utbildning inom avdelningen för räddningstjänst kommer du att leda ett 15-tal medarbetare i att arbeta med att inrikta, utveckla och kvalitetssäkra utbildning. Du kommer arbeta nära dina chefskollegor inom Enheten för utbildning. Hos oss får du möjligheten att göra andra redo för kriser och krig genom att bland annat ta fram utbildning för räddningstjänst.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i enhetens lednings- och chefsgrupp samt bidrar till verksamhetsutveckling för såväl sektionen, enheten som hela avdelningen.
Som chef ansvarar du för att driva sektionens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och förhållningssätt som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom Myndigheten för civilt försvar och externt gentemot andra organisationer.
Som chef för sektionen förväntas du arbeta aktivt för att utveckla och stärka myndighetens utbildande förmåga, inte minst för kommande civilpliktsutbildningar. Sektionen är nybildad från 1 september 2025, där du också aktivt arbetar med att tydliggöra och konkretisera sektionens uppdrag och skapa god arbetsmiljö för dina medarbetare.
Myndighetens utbildningsuppdrag är under kraftig utveckling där du förväntas kunna skapa tydlighet och prioritera även under föränderliga förutsättningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av chefsroll, gärna från myndighet eller annan offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att leda i förändrings- och utvecklingsarbeten.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av utbildningsverksamhet.
- Erfarenhet från projektledning.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att lyckas i rollen har du förmåga att vara en trygg och stabil ledare med god självinsikt. Då sektionens uppdrag måste lösas tillsammans med andra, måste du visa god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer till andra internt och externt. Du visar god strategisk förståelse och kan sätta enskilda delar i sitt större sammanhang. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Sektionens uppgift är att inrikta, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra utbildningar och kurser som avdelningen för räddningstjänst samt avdelningen för befolkningsskydd ansvarar för. Sektionen ansvarar också för pedagogisk inriktning av enheten.
På sektionen för inriktning och utveckling av utbildning är vi ca 15 medarbetare och vi finns i både Karlstad, Revinge och Sandö. På vår sektion har vi mer erfarna och mer juniora medarbetare.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Per Hulling. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
