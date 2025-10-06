Chef för RiB-verksamhet till Umeåregionens brandförsvar
Umeåregionens brandförsvar ansvarar för räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i kommunerna Umeå, Vindeln och Robertsfors.
Vi är en samhällsviktig aktör med ett brett uppdrag - från bränder och trafikolyckor till sjukvårdslarm och suicidhändelser. Tillsammans med 16 andra kommuner ingår vi i Räddningssamverkan Nord, ett gemensamt räddningsledningssystem i Norr- och Västerbotten.
Vi är just nu i en spännande utvecklingsfas där vi går från en till två heltidsstationer i Umeå tätort och expandera vår personalstyrka markant under de kommande åren. Förutom heltidsstationer finns nio brandstationer som bemannas av Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) - även kallade deltidsbrandmän. Nu söker vi en engagerad chef för denna samhällsviktiga del av vår organisation, med ansvar för cirka 150 medarbetare. Är du den vi söker?
Om jobbet
Som chef för RiB-verksamheten spelar du en central roll i vår organisation och du leder vår största personalgrupp, både till antalet och till geografisk yta. Du ansvarar för att säkerställa operativ beredskap, utveckling, långsiktig förmåga samt att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med gällande regler och riktlinjer.
Organisatoriskt är du direkt underställd Operativ chef och beroende på lämplighet och tidigare erfarenheter kan möjlighet även finnas att ingå i någon av brandförsvarets övergripande befälsfunktioner. I huvudsak sker arbetet på kontorstid där du driver, utvecklar och följer upp arbetsområden och uppgifter.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för budget och uppföljning för din del av verksamheten.
Säkerställa bemanning genom en väl fungerande personalförsörjning och långsiktig verksamhetsplanering samt utveckling.
Ansvara för RiB-verksamhetens förmåga genom en välstrukturerad utbildning- och övningsverksamhet.
Vara en del av den strategiska utvecklingen av brandförsvaret.
Föra dialog med huvudarbetsgivare, statliga myndigheter samt representera brandförsvaret både internt och externt.
Arbeta nära cheferna för vår heltidsorganisation samt stationssamordnare för att säkerställa vår gemensamma förmåga och verksamhetsplanering.
Leda och driva arbetet tillsammans med flertalet samordnare med olika ansvarsområden.
Chefsuppdraget är utvecklande och flexibelt, du får arbeta både med kvalitets- och personalfrågor och du har möjlighet att påverka utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Om dig
Vi söker dig med stort engagemang, driv och vilja att utveckla och förbättra vår verksamhet med medarbetare och medborgare i fokus. Som chef är du trygg och har mod att hantera utmanande situationer. Ditt ledarskap präglas av engagemang, tydlig kommunikation och handlingskraft.
Vi söker dig med god förståelse för, och erfarenhet av, kommunal räddningstjänst. Det är meriterande om du har erfarenhet, i någon form, från RiB-verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning, men det är inget krav.
B-körkort är ett krav.
Det här får du hos oss:
Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
Kontinuerlig kompetensutveckling
Subventionerad friskvård
Möjlighet att bli en del av en organisation med höga ambitioner och en stark gemenskap
Välkommen att bli en del av vår växande organisation och att bidra till att göra Umeåregionen till en ännu tryggare och starkare plats att leva och arbeta på.
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev och CV. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
