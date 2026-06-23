Chef för Rådgivningsavdelningen - Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Specialpedagogiskt stöd / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-23
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Specialpedagogiskt stöd innefattar stöd till skolor och huvudmän genom:
• Rådgivning
• Fortbildning
• Specialpedagogiska utredningar
• Främja och producera Läromedel
• Statsbidrag
• Kvalitetsdialoger
Just nu är vi inne i ett intensivt utvecklingsarbete i myndigheten för att stärka stödet till skolor och skolhuvudmän. Som chef för Rådgivningsavdelningen leder du 9 enheter med ca 140 medarbetare som har sina arbetsplatser på olika kontor i landet.
Du leder arbetet genom tillitsbaserad ledning och styrning där målgruppernas behov är centrala. Du stödjer dina medarbetare i uppföljning av enheternas insatser i syfte att systematiskt analysera resultat och fördjupa förståelsen för målgrupperna och dess förutsättningar. Du bidrar även till att systematiskt dra lärdomar av utfört arbete och bygga på SPSM:s gemensamma kunskapsgrund som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
I ditt ansvar ingår även att förtydliga och utveckla det samlade specialpedagogiska stödet för de vi finns till för. Som chef är du ansvarig för avdelningens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med dina chefer och medarbetare och i samverkan med arbetstagarorganisation arbetar du för att nå målen enligt verksamhetsplan.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår att bidra till verksamhetsområdets och myndighetens hela verksamhet men också att driva frågor som rör Rådgivningsavdelningens arbete och ansvar. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med övriga verksamheter inom myndigheten.
Uppdraget innebär att:
• leda och utveckla verksamheten inom avdelningen och verksamhetsområdet
• ansvara för externa kontakter och samarbeten med andra aktörer
• följa upp, utvärdera och analysera specialpedagogiska insatser och dess effekter
Placeringsort är Härnösand, Malmö, Örebro, Göteborg eller Stockholm.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• en akademisk examen med inriktning mot pedagogik, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att vara chef över chefer i en politisk styrd organisation
• arbetat strategiskt i en ledningsgrupp
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att vara chef i statlig verksamhet
• erfarenhet inom det specialpedagogiska- och eller inom det funktionshinderpolitiska området
• erfarenhet av att leda medarbetare på distans
• erfarenhet av förändringsledning
Som ledare har du en god förmåga att hitta lösningar tillsammans med andra. Ditt ledarskap präglas av nyfikenhet och att vara ett gott stöd i dina medarbetares utveckling och engagemang. Du utgår från verksamhetens mål och det stöd vi ska åstadkomma för de vi finns till för och är tydlig i din kommunikation och dina förväntningar. Du vågar fatta beslut för verksamhetens bästa och påtala utvecklingsbehov.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Tjänsten annonseras på flera orter. Därför kan ortsnamnet i ansökningsformuläret skilja sig från den annons du har tagit del av. Din ansökan registreras dock korrekt och kopplas till rätt ort.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Specialpedagogiskt stöd Kontakt
Rekryteringskonsult Jefferson Wells
Katarina Thomasson katarina.thomasson@jeffersonwells.se 070-2312805 Jobbnummer
9975311