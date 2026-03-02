Chef för Område näringslivsutveckling, Regional utveckling
2026-03-02
Vill du leda arbetet med att stärka näringslivet och bidra till hållbar tillväxt i hela Örebro län? Regional utveckling arbetar för god livskvalitet och långsiktig utveckling genom insatser inom bland annat folkhälsa, utbildning, kultur, trafik och samhällsplanering. Vår nuvarande områdeschef går i pension efter många framgångsrika år hos oss, och vi söker nu en chef för område näringslivsutveckling som vill ta en nyckelroll i att forma framtidens näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning tillsammans med ett engagerat och högkompetent team.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för Örebroregionens utveckling. Vår gemensamma vision är: Tillsammans skapar vi ett bättre liv och våra tre värdeord är samarbete, utveckling och professionalism. Vision och värdegrund speglas i vår arbetsvardag i allt vi gör, bidrar det till att vi kan få en god arbetsplats, en effektiv verksamhet och skapa ett bättre liv för våra invånare.
På förvaltning Regional utveckling verkar vi för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig utveckling och en god livskvalitet i vår region. Vårt ansvarsområde är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, energi och klimat samt kollektivtrafik. Förvaltningen består av ca 340 medarbetare och tillsammans skapar vi utvecklingskraft.
Som chef för område näringslivsutveckling har du en nyckelroll i att leda, samordna och vidareutveckla länets arbete med innovation och näringslivsutveckling. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för att stärka och utveckla regionens arbete med kompetensförsörjning och besöksnäring. Rollen rymmer såväl strategiskt som operativt ansvar. Du leder en verksamhet med 12 medarbetare och har fullt personal, arbetsmiljö- och budgetansvar. Tillsammans med ditt team skapar du förutsättningar för resultat som bidrar till hållbar tillväxt i hela länet.
I uppdraget ingår att du:
ingår i ledningsgruppen för Regional utveckling och bidrar aktivt till förvaltningens samlade utveckling
rapporterar till regional utvecklingsdirektör
samverkar nära övriga verksamhetsområden för att skapa helhet och genomslag
utvecklar och förvaltar strategiska samarbeten med näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor, både regionalt och nationellt
initierar, driver och följer upp utvecklings- och förbättringsarbete
skapar forum för samordning, dialog och effektiva processer
Rollen är bred och spänner över flera strategiska utvecklingsområden. Det kräver att du:
starka relationer internt och externt.
modig och tydlig i din ledarroll.
lyhörd och kontaktskapande.
växla perspektiv mellan regional utveckling och organisationens helhet.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och god förståelse för de förutsättningar som präglar offentlig verksamhet. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att verka i en chefs- eller ledarroll, med förmåga att leda, utveckla och engagera medarbetare och verksamhet. Du har ett intresse för samhällsutveckling och en god förståelse för näringslivets betydelse och roll i samhället. Erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete inom kommun, region, myndighet eller annan statlig verksamhet är meriterande och ses som en viktig tillgång i uppdraget. Vi söker dig som är trygg i dig själv och i ditt ledarskap, med gott omdöme och förmåga att fatta välgrundade beslut. Du har lätt för att samarbeta och skapar förtroendefulla, långsiktiga relationer såväl internt som externt. Du är drivande och initiativtagande, med ett tydligt utvecklingsfokus och en vilja att ständigt förbättra och förnya verksamheten. Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, och har förmåga att anpassa din kommunikation efter målgrupp och sammanhang. I ditt ledarskap är du flexibel och resultatorienterad. Du skapar engagemang, delaktighet och motivation genom att involvera och inspirera dina medarbetare.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Läs mer om Regional utveckling https://utveckling.regionorebrolan.se/ Ersättning
