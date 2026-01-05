Chef för medicinsk enhet och korttidsavdelningen Gläntan
2026-01-05
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som chef för den medicinska enheten och korttidsavdelningen Gläntan har du ansvar för kvalitet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt område.
Tillsammans med dina cirka 26 medarbetare - sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut och fotvårdsspecialist samt undersköterskor och vårdbiträden - arbetar du för att, med patienten som medskapare, leverera god, trygg och säker vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Du leder, planerar och följer upp verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, politiska mål och uppsatta styrdokument. Du ansvarar för att utveckla och säkerställa hög kvalitet i vården, där patientsäkerhet och rättssäkerhet är centrala.
Rollen innebär ett nära och dagligt samarbete med övriga enhetschefer under socialtjänstens arbetsområden. Du är underställd socialchefen och ingår i socialtjänstens ledningsgrupp, där du både bidrar i det strategiska arbetet och leder den operativa utvecklingen för medicinska enheten och korttidsavdelningen Gläntan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning, till exempel som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom eller beteendevetare, alternativt annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av ledarskap och personalansvar samt god kännedom om den lagstiftning som styr hälso- och sjukvårdsverksamheten. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Du är en tydlig och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och delaktighet. Du ser helheten i verksamheten och har en god balans mellan kvalitet, ekonomi och måluppfyllelse. Erfarenhet av förbättrings-, utvecklings- eller förändringsarbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Provanställning
Praktisk information:
- Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning
- Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistretKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Jenny Örnberg, socialchef, på telefon 0940-14023.
Du är även välkommen att kontakta våra fackliga företrädare som medverkar i rekryteringsprocessen:
Vårdförbundet: Anna Nolén, 0940-14480
Sveriges Arbetsterapeuter: Camilla Wistemar, 0940-14483
Vision: Susanne Lundqvist, 0940-14146
Ledarna: Jenny Almroth, 0940-14321
Akademikerförbundet SSR: Oskar Konradsson, 0940-14016
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
