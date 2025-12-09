Chef för kultur- och musikskolorna i Vårgårda och Herrljunga kommuner
2025-12-09
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Herrljunga och Vårgårda kommuner är nära och goda grannar som ligger centralt i Västra Götaland. Vi är två landsbygdskommuner som sprudlar av liv: natursköna omgivningar, starkt näringsliv, engagerat föreningsliv, fina pendlingsmöjligheter och kommunala organisationer med tydliga visioner.
Tror du på alla barns och ungas rätt till kultur? Då söker vi dig!
Vi har en ledig tjänst med et tvådelat uppdrag som chef för Musikskolan i Vårgårda kommun och Kulturskolan i Herrljunga kommun.
Du får jobba tillsammans med kompetenta, engagerade och trevliga pedagoger i en positiv anda med ett gott driv.
Du leder kultur- och musikskolorna i båda kommunerna, med ca 13 medarbetare och 240 elever i Vårgårda och 7 medarbetare och 180 elever i Herrljunga.
I ditt uppdrag ingår att driva kultur- och musikskolornas pedagogiska och konstnärliga utveckling och du stödjer medarbetarna på ett positivt sätt i utvecklingsarbete. Du ansvarar också för det systematiska kvalitetsarbetet liksom för budget, personal och arbetsmiljöarbete.
Kultur- och musikskolorna samarbetar med många aktörer i och utanför den kommunala organisationen. Du är en viktig ambassadör och samverkar på olika arenor: lokalt och regionalt. I din roll ingår du även i Sjuhärads Kulturskolechefsnätverk. Här arbetar ni tillsammans för att främja samverkan och utveckling för Sjuhärads elever inom kultur- och musikskolan. Du kommer också att ha en del kontakter med vårdnadshavare.
Musikskolan i Vårgårda är placerad under verksamheten Utbildning Gymnasium. Du rapporterar till skolchef som har personalansvaret för denna tjänst och du ingår i skolchefens ledningsgrupp tillsammans med rektor för gymnasiet. Uppdraget är 60 %
Kulturskolan i Herrljunga ingår i Bildningsförvaltningen och du kommer som verksamhetschef för Kulturskolan att sitta med i ledningsgruppen som leds av bildningschefen. I ledningsgruppen ingår rektorer, elevhälsochef, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare samt handläggare. Uppdraget är 40 %
I ditt arbete har du även stöd av kommunernas controller och HR-specialister.Kvalifikationer
Vi söker dig som tillsammans med medarbetare, elever, vårdnadshavare, kollegor och samarbetsparter vill leda och vidareutveckla kultur- och musikskolorna i Vårgårda och Herrljunga.
Du har en examen från musikhögskola eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och erfarenhet av pedagogiskt arbete i aktuell verksamhet (Kulturskola/Musikskola). Du är genuint intresserad av verksamheten och du har god förståelse för kultur- och musikskolans uppdrag och roll i ett lokalt perspektiv. Du har också förståelse för, och intresse av, att arbeta i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet är meriterande.
Som ledare är du trygg, drivande och tydlig och du har förmåga att skapa motivation och engagemang. Du leder genom förtroende och har inte behov av att styra i detaljer men ser samtidigt när det finns behov av planering och struktur. Du är van vid att arbeta med mål och feedback och du skapar en god arbetsmiljö genom att ge förutsättningar för dina medarbetare att trivas och utvecklas. Du behöver vara självgående, ansvarstagande och ha lätt för att samarbeta och bygga relationer. Du leder verksamheten på ett närvarande och delaktigt sätt och vid behov kan du gå in i undervisningen och även stärka upp vid olika uppträdanden. Hos oss är du så mycket mer än bara chef du är en i laget!
Välkommen till oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
