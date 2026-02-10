Chef för intern styrning & kontroll till Hälsinglands Sparbank
Hälsinglands Sparbank / Chefsjobb / Hudiksvall
2026-02-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
, Ljusdal
, Sundsvall
eller i hela Sverige
I vår sparbank kombinerar vi affärsmässighet med ett starkt lokalt engagemang.
Med rötterna i bygden och blicken mot framtiden arbetar vi långsiktigt för att skapa trygghet, utveckling och hållbar tillväxt för våra kunder och vårt samhälle. Nu söker vi en chef för intern styrning och kontroll som vill ta en nyckelroll i detta fortsatta arbete.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som chef för intern styrning och kontroll har du det övergripande ansvaret för bankens funktioner inom Intern styrning och kontroll såsom ex penningtvätt, klagomål, incidenter, regelverk och utkontrakterade tjänster.
Ditt uppdrag är att säkerställa att banken bedriver riskhantering utifrån gällande externa och interna regelverk på ett tryggt och effektivt sätt. Med ett framåtblickande perspektiv arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla interna processer, hantera risker och stärka den interna kontrollen i hela organisationen.
Du har personalansvar för teamet inom ditt område, som idag består av nio medarbetare i olika specialistroller. Genom ett närvarande och coachande ledarskap skapar du engagemang, tydlighet och förutsättningar för både individens och verksamhetens utveckling.
I rollen samarbetar du nära verksamheten, ledning och styrelse samt bidrar aktivt till bankens långsiktiga affärs- och utvecklingsarbete. Du ingår i bankens ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Vi söker dig som
- Är en trygg, tydlig och inspirerande ledare
- Har förmåga att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer
- Är strukturerad och lyhörd
- Kan engagera, följa upp och utveckla dina medarbetare
- Har god förståelse för bankverksamhet, riskhantering och regelverk
Vi erbjuder dig
- En strategiskt viktig chefsroll med stor påverkan på bankens utveckling
- Möjlighet att kombinera ledarskap och specialistkompetens i en samhällsnära sparbank
- Ett engagerat och kompetent team
- En arbetsmiljö präglad av samarbete, ansvar och stolthet Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning, tidigare ledarerfarenheter eller motsvarande erfarenheter. Rollen kräver Swedsec licens för Ledning och Kontroll, i de fall du inte är licensierad idag så kommer du få möjlighet att göra det via oss. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kan komma att ske löpande varför vi välkomnar din ansökan redan idag! Om företaget
Hälsinglands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi är en fristående lokal och nära sparbank. Vi driver vår bank efter Sparbanksidén, vilket innebär att vi inte har några aktieägare som kräver en del av bankens vinst, utan istället delar vi med oss och ger tillbaka av vinsten till samhället i form av sponsring och bidrag. Vi har sedan år 2000 gett tillbaka över 160 miljoner kronor till utveckling och livskraft i vår bygd.
I dagsläget består vår organisation av cirka 100 anställda, spridda över sex orter i fyra kommuner: Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal och Sundsvall. Från år 2026 kommer vi att utvidga vårt verksamhetsområde till att omfatta hela Hälsingland. Vår tillväxtstrategi grundar sig i att aktivt engagera oss med kunder i Söderhamn och Ovanåkers kommun.
Tillsammans driver vi utvecklingen av vår bank med målet att skapa en hållbar och trygg ekonomisk framtid för våra kunder. Med vår vision, 'Med hjärtat i bygden växer vi tillsammans,' strävar vi efter att inte bara uppnå våra mål utan också bidra positivt till samhället längs vägen.
Vi erbjuder en arbetsplats med ett positivt och omtänksamt arbetsklimat där vi hjälper varandra, har roligt och utvecklas tillsammans utifrån våra ledord engagerad, nära och öppen. För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra och har en fungerande balans mellan arbete och privatliv.
Tillsammans gör vi skillnad. - Vill du vara med? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Sparbank
(org.nr 587500-7196) Kontakt
Marielle Norrlander, VD 0650-37102 Jobbnummer
9733545