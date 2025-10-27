Chef för enheten för produkt och tjänst
Vill du vara med och forma framtidens mobilitet och bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem? Vi söker nu en engagerad och resultatinriktad enhetschef som vill leda, utveckla och växa med en central del av AstaZeros verksamhet. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, affärsutveckling och tekniskt ansvar i en roll med stort inflytande och utvecklingspotential.
Om oss AstaZero är världens första fullskaliga testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. Vi är en del av RISE och arbetar i nära samverkan med industri, akademi och samhälle för att utveckla och testa framtidens lösningar inom mobilitet, automation och uppkoppling. Vår verksamhet växer snabbt, både i omfattning och teknisk komplexitet. Vi står därmed inför en spännande fas där vi utvecklar våra tekniska miljöer, tjänster och kommersiella erbjudanden i takt med industrins behov.
Om rollen Som chef för enheten för produkt och tjänst rapporterar du till VD och ingår i AstaZeros ledningsgrupp. Du har ett helhetsansvar för enheten, med cirka 12-15 medarbetare och förväntad tillväxt framöver.
Som enhetschef leder och utvecklar du teamet med fokus på kultur, kompetens och arbetsklimat, samtidigt som du ansvarar för leveranser i både forsknings- och kommersiella projekt. Det innebär att du säkerställer att projekt genomförs med hög kvalitet, i tid och inom budget, samtidigt som du utvecklar gruppens tekniska och kompetensmässiga nivå.
En viktig del av rollen handlar om att leda enhetens arbete inom affärsutveckling, marknadsföring och kundkontakter, att omsätta forskningsresultat och teknisk förmåga till attraktiva tjänster och erbjudanden. Du ansvarar för att driva enhetens förmågestrategi, följa upp forskningsprojekt och bidra aktivt till AstaZeros kommersiella utveckling.
Som del av ledningsgruppen samarbetar du nära CTO, CPO, andra enhetschefer, banchef och provningschef, både i strategiska frågor och i det dagliga arbetet. Du deltar också i externa samarbeten med exempelvis Euro NCAP, ISO och UNECE, där du representerar AstaZero i projekt som bidrar till både teknisk utveckling och samhällsnytta.
Tjänsten är placerad i Göteborg, Lindholmen och innebär resor inom Sverige och internationellt, cirka en till två gånger i månaden.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Du är en målmedveten och engagerad ledare som trivs i komplexa miljöer med många kontaktytor. Du kombinerar ett helhetstänk med förmågan att leverera resultat och har en naturlig känsla för både människor och affärer. Du är lika bekväm i teknikens detaljer som i strategiska diskussioner och skapar struktur, energi och framdrift i allt du gör. Som ledare motiveras du av att nå resultat samtidigt som du bygger starka, samspelta team där människor växer och bidrar till helheten. Du trivs med att driva projekt framåt med hög kvalitet och tempo, oavsett om det gäller forskningsansökningar, komplexa projekt eller kundsamarbeten. När utmaningar uppstår tar du initiativ, hittar lösningar och behåller fokus på målet. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och skapar lätt förtroende både internt och externt, samtidigt som du inspirerar till engagemang och positiv stämning i teametPubliceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Civilingenjör eller högre utbildning inom ett för enheten relevant område
Minst fem års erfarenhet av utveckling av för enheten aktuella produkter som t.ex. testautomationsmjukvara
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik projektledning i komplexa projekt och framtagning av strategiska planer (förmågeplaner)
Erfarenhet av att leverera ett flertal resultat från forskning och -projekt vidare till implementation i kommersiella projekt
Dokumenterad förmåga att kommunicera framgångsrikt internt och externt, med olika typer av organisationer som RISE, övrig akademi, forskningsfinansiärer och industri
Flytande engelska och svenska i tal och skrift
B-körkort samt tillgång till egen bil
Meriterande:
Lastbilskörkort, drönarkort, pilotutbildning, kustskeppare eller liknande.
Ytterligare språk, t.ex. tyska, japanska eller franska
Nätverk inom akademi, forskningsfinansiärer och industri
Är vi rätt för varandra? Hos AstaZero får du en unik möjlighet att vara med och påverka framtidens mobilitet och trafiksäkerhet. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som drivs av teknik, innovation och samhällsnytta. Här får du stort eget ansvar, tydligt mandat och möjlighet att sätta din prägel på både organisation och resultat.
Vi erbjuder en arbetsplats där teknik och människa möts, där idéer blir verklighet och där du faktiskt kan bidra till att rädda liv.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Peter Janevik, Enhetschef AstaZero, +46 10 516 61 43. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 7 november, 2025.
Våra fackliga representanter är Ulf Nordberg, SACO, 010-516 69 59 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Ersättning
