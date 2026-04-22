Chef för arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrottslighet
2026-04-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du leda Region Skånes arbete med att förebygga och motverka oegentligheter och välfärdsbrott? Drivs du av utveckling inom offentlig förvaltning, av att bidra till samhällsnytta och söker ett omväxlande uppdrag i en spännande organisation där du får möjlighet att forma en enhet under uppbyggnad? Då kan tjänsten som enhetschef för enheten för oegentlighetsfrågor vara helt rätt för dig!
Region Skåne är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 37 000 anställda inklusive regionens bolag och tillhandahåller viktiga samhällstjänster för mer än 1,4 miljoner invånare i Skåne. Utöver regionens bolag är Region Skåne indelat i olika förvaltningar med ansvar bland annat för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och administration. Koncernkontoret är Regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor. Koncernkontorets övergripande uppdrag är att leda, driva, utveckla, samordna och följa upp regionens verksamhet utifrån regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut.
Arbetsuppgifter
Vi söker en chef som kan leda, driva och utveckla organisationens övergripande arbete med att förebygga och motverka oegentligheter och välfärdsbrott. I rollen ingår att samordna och följa upp arbetet samt säkerställa att det bedrivs effektivt och ändamålsenligt.
Uppdraget innebär att bygga upp, samordna och vidareutveckla strukturer och arbetssätt som motverkar otillbörligt nyttjande av välfärdssystemen och andra former av oegentligheter. Arbetet spänner över både strategisk utveckling och operativ samordning, där du också ger stöd till verksamheterna i deras arbete.
I din roll ansvarar du för att stärka organisationens förmåga att arbeta systematiskt med riskanalyser, intern kontroll och förebyggande insatser, i nära samverkan med Region Skånes olika verksamheter. Du bidrar även till att öka kunskapen inom organisationen kring oegentligheter och välfärdsbrott samt till att utveckla samarbetet med andra myndigheter och aktörer.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för att nå framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Din placeringsort är Malmö. Hos oss finns möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom vad arbetsgivaren bedömer som aktuellt kunskapsområde. Du har relevant erfarenhet av informationssäkerhet eller dataskydd, riskhantering och efterlevnad. Vidare har du erfarenhet av att leda, utveckla och implementera processer och projekt. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och en god förståelse för offentlig förvaltning och dess regelverk. Du har arbetat med utredningar, kontrollverksamhet och/eller brottsförebyggande arbete och har vana av att driva utvecklings- och förändringsinitiativ. Rollen kräver också erfarenhet av samverkan mellan myndigheter, och vi ser gärna att du har haft ett chefs- eller ledningsuppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av revision, internkontroll eller tillsyn, samt om du har arbetat med frågor kopplade till välfärdsbrott eller organiserad brottslighet.
Som person är du analytisk och har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och göra välgrundade bedömningar. Du arbetar strukturerat och metodiskt, med fokus på att säkerställa rättssäkra processer. Du är trygg i dig själv, har hög integritet och inger förtroende, särskilt i situationer som kräver hantering av känsliga frågor. Vidare är du tydlig och kommunikativ, med förmåga att förklara komplexa sammanhang och bidra till en kultur präglad av transparens och ansvarstagande. Du har en god samarbetsförmåga, bygger tillitsfulla relationer samt ser samverkan, både internt och externt, som en självklar framgångsfaktor.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321054".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Västra Storgatan 12 (visa karta
291 89 KRISTIANSTAD
Region Skåne, Koncernkontoret
Agnes Ohlander, Rekryterare 072- 46 31 009
9870538