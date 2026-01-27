Chef El-och Fastighetsteknik till Huddinge Samhällsfastigheter
2026-01-27
Vill du leda och utveckla en teknisk verksamhet i en framåtriktad och utvecklingsorienterad organisation? Vi söker nu en engagerad och erfaren Chef för El- och Fastighetsteknik som vill ta ansvar för utveckling och ledning inom fastighetsområdet.
Hos oss bidrar du med samhällsnytta i en kommun under utveckling. Du får arbeta med kompetenta kollegor med hög kunskapsnivå, engagemang och samarbetsvilja i en förändringsbenägen verksamhet med många spännande projekt som pågår samtidigt.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som Chef El- och Fastighetsteknik rapporterar du till Avdelningschef Fastighetsdrift och har ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet. Du leder, samordnar och utvecklar arbetet inom el- och fastighetsteknik med fokus på säker, effektiv och hållbar fastighetsdrift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Personalansvar för en grupp med 14 fastighetstekniker och elektriker
Säkerställa säker, effektiv och kostnadseffektivt underhåll och reparation av byggnader
Samordna interna resurser och externa entreprenörer
Ansvara för budget, uppföljning och kostnadskontroll inom el- och fastighetsteknik
Utveckla rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar för ökad kvalitet och hållbarhet
Säkerställa egenkontroller och systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Företräda organisationen som byggherrerepresentant med ansvar för byggarbetsmiljö i egna projekt och avrop
Du kommer arbeta nära enheterna utemiljö och drift inom samma avdelning. Du deltar även i forum såsom driftledning, ledarforum och relevanta forum inom kommunkoncernen.
Vem är du?
Vi söker sig som har;
Eftergymnasial utbildning inom elteknik, fastighetsteknik, bygg- och installationsteknik eller motsvarande teknisk inriktning
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning och personalansvar inom teknisk verksamhet
Flerårig erfarenhet av drift, underhåll och tekniska installationer i fastigheter
God kunskap om gällande lagstiftning och föreskrifter inom el, arbetsmiljö, säkerhet och fastighetsteknik
Vana av att arbeta i digitala fastighetssystem, exempelvis FAST2, samt goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du vara en tydlig och närvarande ledare med god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och utvecklingsinriktad. Du behöver vara lösningsorienterad med ett helhetsperspektiv på verksamheten och ha en god kommunikativ förmåga.
Huddinge Samhällsfastigheter befinner sig i en spännande utvecklingsfas fylld av både utmaningar och möjligheter. Vi står inför våra största projekt någonsin - att bygga ett nytt, toppmodernt kommunhus med återbruk i fokus samt att bygga Nya Huddingehallen, en multiarena med sim- och idrottshallar med hållbarhet i fokus. Våra värderingar - Framåtanda, Omtanke och Ansvar - genomsyrar vår verksamhet och styr vårt arbete framåt.
Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalägt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, simhallar, kulturfastigheter och besöksanläggningar - totalt cirka 150 fastigheter. Vi är cirka 130 anställda. För frågor kontakta Poolia 's rekryteringskonsulter, May Molin, may.molin@poolia.se
Mobil 072 0727081 eller Carin Wall, carin.wall@poolia.se
Mobil 072 9889007 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
