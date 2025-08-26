Chef de partie till Brasserie Nòr & Quality Hotel Match
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Nu söker vi en chef de partie till Brasseri NÓR & Quality Hotel Match
Älskar du att möta gäster, överträffa förväntningar och skapa minnesvärda upplevelser?
Har du ett genuint intresse för mat och dryck och sätter värde på att tillhöra ett team?
Då är du kanske vår nästa service kollega!
Om Brasserie Nòr:
NÒR bjuder in till en minnesvärd "All day dining"-upplevelse där du hittar alla dina klassiska favoriträtter med en nypa nyfikenhet och en dos mod. Vi behandlar våra råvaror med största respekt och är stolta över att använda lokala och nordiska ingredienser för att skapa rätter som fångar smaker från olika årstider.
Vi söker dig som:
• Är utbildad kock med tidigare erfarenhet från liknande tjänst.
• Håller högsta service- och kompetensnivå och därmed ser till att gästerna alltid blir korrekt bemötta.
• Behandlar våra gäster och kollegor med respekt.
• Samarbetar med övriga kollegor i huset för bästa service till gäster.
• Medverkar till ett positivt arbetsklimat inom den egna samt andra avdelningar.
• God kunskap i svenska och engelska.
Dina ansvarsområden:
• Att tillaga maträtter enligt de rutiner och lönsamhetsmål som finns uppsatta.
• Genomgång och förberedelse av arrangemang tillsammans med Sous Chef/HC/EC.
• Daglig mise en place, a la carte, luncher, konferenser m.m.
• Ansvar för att köket med omnejd lämnas rent och fräscht efter avslutat pass.
• Ansvara för att hålla ordning och reda på lagret.
• Ta hand om varuleveranser.
• Vara väl insatt i menyer och dryckesutbud.
• Bidra till att all mat hanteras på rätt sätt efter skrivna instruktioner.
• Vara behjälplig och assistera övriga kollegor på andra positioner i köket vid behov.
Vad vi erbjuder:
• En arbetsplats med varm och stöttande kultur, hos oss vinner och förlorar vi som lag. Vi jobbar trots allt med samma vision - Att öka livskvalitén för gäster och kollegor
• En miljö som är ever changing - Hos oss är inte en dag lik en annan, vi har alltid någonting kul på gång
• Personalförmåner enligt Strawberrys policy som innefattar bland annat frinätter och rabatter på våra hotell och enheter
• Stora möjligheter att utvecklas inom en stor och expansivt hotellkoncern
• Friskvårdsbidrag
• Tjänsten är tillsvidare
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
