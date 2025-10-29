Chef cyberförsvarsgrupp till 161.Strilbataljonen, F16 arbetsort Bålsta
2025-10-29
161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna.
Befattningen erbjuder
En spännande tjänst i unik miljö där varje dag syftar till att försvara Flygvapnets förmågor och motverka andra aktörers möjligheter att angripa våra system. Cyberområdet är ett av Försvarsmaktens prioriterade områden och du kommer att delta i en verksamhet som utvecklas i rask takt. Du kommer att vara en viktig resurs i 161. Strilbataljons uppbyggnad av förmåga att försvara, verka och utbilda i cybermiljön.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för cyberförsvarsgrupp 161. Strilbataljonen är du en del av Flygvapnets cyberförsvar och spelar en central roll i att skydda och säkra Flygvapnets digitala system och kommunikationsplattformar. Din uppgift är att förmågeutveckla, samordna samt verksamhetsleda bataljonens cyberförsvar. Rollen inkluderar även en konstant utveckling i personliga färdigheter och möjligheter att delta på flera spännande övningar.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd officersexamen alternativt pågående
• Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• Dokumenterad erfarenhet av cyber eller motsvarande IT bakgrund
Personliga egenskaper
Du bör vara analytisk och noggrann samt ha ett stort intresse för cyberförsvar. Du har förmågan att prioritera mellan operativt resultat och eget lärande. Du har en god förmåga att arbeta såväl i grupp som enskilt. Din problemlösningsförmåga är hög och du kan arbeta flexibelt och i olika tempon för att kunna växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter. Du är en god ledare och förebild för din grupp och engagerar alla att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning/relevant arbetslivserfarenhet inom datorsystem, datornät, datorsäkerhet och etisk hackning
• Stort intresse för datavetenskap eller datateknik
• Erfarenhet om Flygvapnets ledningsstödsystem
• B-Körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten kan tillämpa 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bålsta
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdatum: efter överenskommelse.
Tjänsten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet, krigsplacering samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisation.
Upplysningar om befattningen
Mejl: rekrytering-strilbat-cyber@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. I din ansökan skall följande bifogas:
• CV
• Personligt brev
• Intyg på genomförd officersutbildning med godkänt resultat
• Ev intyg på erfarenhet inom IT/cyber
• Minst 2 referenser
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
