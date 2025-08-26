Chef (Asian Traditional Pastry / Chinese Pastry / Japanese Wagashi)
Job title: Chef (Asian Traditional Pastry / Chinese Pastry / Japanese Wagashi)
About the role
We are opening a specialty shop in Stockholm focused on tea, matcha, and traditional Asian desserts. We are seeking an experienced chef skilled in Chinese pastries, with additional skills in Japanese wagashi considered a strong merit.
Responsibilities
Prepare traditional Chinese pastries (e.g. mooncakes, puff pastries)
Develop and improve dessert menus, combining with tea specialties
Produce Japanese wagashi if skilled in this area
Manage ingredients preparation, storage, and kitchen maintenance
Ensure compliance with Swedish hygiene and food safety regulations
Requirements
Experience in the pastry/confectionery industry in China or Japan
Solid knowledge of Chinese pastry; wagashi expertise is an advantage
Ability to work independently and creatively
Strong sense of responsibility and teamwork
Communication skills in English or Chinese (Swedish is an advantage)
Employment terms
Full-time, 40 hours/week, permanent contract
Salary: According to Swedish collective agreements and experience
Occupational insurance provided in accordance with Swedish law
How to apply
Please send your CV and a brief presentation of your experience to ziqiss666@gmail.com
.
Contact person: Ziqi Xu
Application deadline: 15 September 2025
Tjänst: Kock (asiatiska traditionella bakverk - kinesiska bakverk / japanska wagashi) Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi öppnar en ny butik i Stockholm med fokus på te, matcha och traditionella asiatiska desserter. Vi söker nu en erfaren kock som kan tillaga traditionella kinesiska bakverk. Erfarenhet av japanska wagashi är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av traditionella kinesiska bakverk (t.ex., månkakor, smördegsbakverk)
Utveckla och förbättra menyn i kombination med te
Tillverka japanska wagashi om kompetens finns
Hantera råvaror, lagerhållning och daglig köksskötsel
Säkerställa att hygien- och livsmedelsregler följs enligt svensk lagKvalifikationer
Arbetslivserfarenhet från branschen i Kina eller Japan
Goda kunskaper i kinesiska bakverk, erfarenhet av wagashi är en merit
Förmåga att arbeta självständigt och kreativt
Ansvarstagande och samarbetsvillig
Kunskaper i engelska eller kinesiska (svenska är meriterande)Anställningsvillkor
Heltid, 40 timmar/vecka, tillsvidareanställning
Lön enligt kollektivavtal och erfarenhet
Försäkringar enligt lag och avtalSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av din erfarenhet till ziqiss666@gmail.com
.
Kontaktperson: Ziqi Xu
Sista dag att ansöka är 15 september 2025 Så ansöker du
