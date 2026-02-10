Chef anläggningsförvaltning till Västervik Miljö & Energi
2026-02-10
Hos Västervik Miljö & Energi får du en central roll i en samhällsviktig verksamhet där ditt engagemang och ditt ledarskap bidrar till att forma framtiden. Här får du möjlighet att påverka på riktigt, driva utveckling och leda en enhet där ekonomi, ledarskap och samverkan förenas för att skapa hållbara lösningar över tid.
Om rollen
Som chef för anläggningsförvaltningen har du ett övergripande ansvar för bolagets tillgångsförvaltning och investeringsportfölj. Du säkerställer en långsiktig, hållbar och affärsmässig utveckling av våra anläggningar och tillgångar med tydlig ekonomisk styrning.
Rollen omfattar såväl styrning och prioritering av bolagets investeringsportfölj som utveckling av processer, riktlinjer och metoder för tillgångsförvaltningen.
Du leder ett team på cirka 27 medarbetare bestående av förvaltare, projektledare och utredningsingenjörer - experter inom sina respektive områden. Du ser till att vi kostnadseffektivt använder tilldelade medel, driver projekten i mål och bygger en långsiktigt hållbar struktur fö r hur vi utvecklar våra anläggningar och tillgångar.
Enheten du leder benämns utvecklingsenheten. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp, där enheterna marknad, distribution, produktion, stab samt utveckling är representerade. I ledningsgruppen bidrar du med strategisk kompetens inom teknik, ekonomi och tillgångsförvaltning.Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi söker en erfaren ledare med både teknisk och ekonomisk tyngd. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom projektledning, tillgångsförvaltning eller liknande verksamhet inom energi-, fastighets- eller industribranschen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har;
Högskoleutbildning som ingenjör, gärna kompletterad med ekonomi eller juridik
Vana att leda chefer och specialister i komplexa verksamheter
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget, målstyrning och uppföljning
Erfarenhet av strategisk utveckling och förändringsledning
Kunskap inom entreprenadjuridik, projektmetodik eller erfarenhet från energibranschen är meriterande
Du har erfarenhet av att hantera komplexa investeringar och långsiktiga tillgångsplaner och du rör dig ledigt mellan det strategiska och det operativa. Sannolikt har du haft en roll som affärsområdeschef, utvecklingschef, projektkontorschef eller motsvarande, där du arbetat med samordning, styrning och uppföljning av större projektportföljer.
Ditt ledarskap är avgörande för framgång i denna roll. Hos oss handlar ledarskap om att vara en förebild, skapa tillit, samhörighet och möjliggöra utveckling - både på individ- och organisationsnivå. Vi vet på att individuell utveckling skapar organisatoriska resultat och att effektivitet uppnås genom engagemang, delaktighet och kreativitet.
Du talar och skriver svenska flytande samt innehar B-körkort.Om företaget
Västervik Miljö & Energi AB är ett kommunägt företag, med verksamhet inom energi, miljö och infrastruktur, som erbjuder tjänster/produkter inom elnät, stadsnät, elhandel, vatten, fjärrvärme, avfall och återvinning samt entreprenad. Vi utvecklar och levererar lokala hållbara miljö- och energitjänster för kundernas behov. Med engagemang och innovation leder och utvecklar vi miljö- och energitjänster för framtida generationer.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en arbetsplats som är omtyckt av både medarbetare och kunder. Här får du ett viktigt arbete i en expansiv och utvecklande bransch, där din roll är avgörande för att utveckla samhällskritisk infrastruktur. Som en del av ett medelstort företag i stark tillväxt får du arbeta i en organisation där beslutsvägarna är korta och möjligheten att påverka är stor. Vi erbjuder flexibel arbetstid och en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter varandra, vår goda stämning och den stolthet vi känner över vårt arbete och vår nära relation till verksamheten.
Ansökningsförfarande
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se
eller Lena Johansson, 013-473 20 63 alt lena.johansson@skill.se
Sista ansökningsdag är 22 februari.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad tack vare den samhällsviktiga verksamhet som det innebär att arbeta inom energi- och infrastrukturbranschen. Därför kommer registerkontroll och utökad personprövning genomföras på slutkandidat.
