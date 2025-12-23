Chef - led och utveckla arbetet på internationella enheten
2025-12-23
Internationella enheten, Justitiedepartementet
Vill du leda och utveckla arbetet på internationella enheten på Justitiedepartementet? Trivs du med att företräda en verksamhet i internationella sammanhang? Är du bra på att motivera och entusiasmera medarbetare? Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande chefsroll som bidrar till samhällsutvecklingen.
Enhetschefen leder och ansvarar för arbetet på enheten. I detta ingår att ha personalansvar, verka för en enhetlig arbetsgivarpolitik, ett gott samverkansklimat och god arbetsmiljö på enheten, inom departementet och myndigheten. I uppdraget ingår det att företräda verksamheten i många olika sammanhang både internt och externt. Du ansvarar för strategisk samordning av departementets EU-frågor och innehar en rådgivande roll gentemot den politiska ledningen i såväl EU-frågor som andra internationella frågor.
Arbetet präglas av många kontaktytor i en händelserik miljö. där du möter många professionella kollegor. Enheten består för närvarande av 18 personer, varav en enhetschef, en biträdande enhetschef och två enhetsassistenter. Enhetschefen rapporterar till Justitiedepartementets expeditionschef. Till enheten hör också Justitiedepartementets utsända specialattachéer (rättsråd) i Bryssel.
För närvarande ses organiseringen av dessa frågor över i syfte att utveckla och förstärka det internationella arbetet och ge förbättrade förutsättningar för ett strategiskt arbete i genomförandet av regeringens politik. Som chef för enheten med ansvar för internationella frågor kommer du tillsammans med den biträdande chefen att vara en motor i enhetens pågående förändringsarbete.
Den internationella enheten ansvarar för samordningen av departementets EU-frågor. Till detta arbete hör bland annat att förbereda möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor och Coreper. Enheten ansvarar för departementets interna samordning av målen vid EU-domstolen och av departementets överträdelseärenden, samt analyserar den EU-rättsliga utvecklingen och ger EU-rättslig rådgivning till övriga enheter. Enheten har också till uppgift att samordna de politiska ledningens internationella kontakter, utlandsresor och inkommande internationella besök. Enheten ansvarar även för rapportering till och uppföljning av synpunkter och rekommendationer från internationella MR-organ på tortyrområdet.
Läs mer om departementet och vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en akademisk examen gärna med specialisering inom EU-rätt/EU-politik eller internationell rätt/politik. Du har gedigen erfarenhet av arbetsledning med omvittnat goda ledaregenskaper. Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och erfarenhet av att företräda Regeringskansliet eller annan myndighet i EU-arbetet och/eller i andra internationella sammanhang är en förutsättning. För att lyckas i rollen krävs det även att du har god kunskap om EU och EU:s institutioner och beslutsprocesser samt förståelse för EU-samarbetet. Vidare har du erfarenhet av EU-förhandlingar och goda EU-rättsliga kunskaper. Har du dessutom erfarenhet av EU-arbete i Bryssel vid EU-representationen eller vid annan relevant EU-institution, alternativt andra relevanta internationella multilaterala och/eller bilaterala samarbets-organisationer är det meriterande. Likaså är erfarenhet av att leda eller driva förändringsarbete, samarbete med riksdagen samt erfarenhet av arbete inom relevanta sakområden meriterande. Du är van och trivs med att företräda en verksamhet och du har mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift samt goda kunskaper i engelska.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. En hög integritet och gott omdöme är en förutsättning.Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta expeditionschef Helena Swenzén eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck, Saco och Catharina de Grad, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
