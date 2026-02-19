Chaufförer Till Sommaren, Lbo, Ikea Torsvik
Ikea Svenska AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-02-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska AB i Jönköping
"Ett jobb på IKEA är mycket mer än inredning. Tillsammans arbetar vi för att skapa en bättre vardag för de många människorna
Vi söker dig som vill bidra, växa och dela med dig. Du vill bidra positivt till världen. Du förstår att du måste tänka annorlunda för att nå framgång. En inkluderande och accepterande arbetsmiljö är viktig för dig. Bli en del av teamet och börja din resa på IKEA."
Vi söker chaufförer till Lastbilsorganisationen på vår distributionscentral IKEA Torsvik i Jönköping. Vi är ett litet gäng som är av stor betydelse för logistikkedjan. Utan oss får varuhusen och kunderna nämligen inga produkter. Vi trivs med vårt ansvar och stolta över vårt uppdrag, samtidigt som vi har riktigt kul tillsammans. Du som läser detta kanske är vår nya kollega? För att hjälpa dig besluta om du ska söka detta jobb har vi några enkla frågor här nedan, om du svarar ja på dem tycker vi definitivt att du ska söka.
Är du en person som...
• Har B körkort?
• Är intresserad av fordon och tycker det skulle vara kul att köra lastbil?
• Vill jobba fasta, schemalagda tider?
• Vill jobba endast i Torsvik och inte behöva lämna området under arbetstid?
• Vill vara en del av ett team som gärna äter frukost och lunch ihop samt har lätt för att skratta?
• Uppskattar vad vi försöker göra på IKEA och delar våra värderingar?
Har du dessutom C eller CE-behörighet på ditt körkort blir vi extra intresserade!
Att jobba med oss
Har du sett den stora IKEA-anläggningen bredvid E4:an 10 minuter söder om Jönköping? Det är en del av IKEA Torsvik! Gillar du full fart, människor, fysiskt arbete och en stor mängd humor? Då kommer du gilla oss.
Som chaufför hos oss hanterar du såväl inkommande som avgående gods för hela vår site. Så din uppgift är transportera godset till rätt plats vid rätt tid. Med precision och säkerhet framför du ditt fordon mellan våra tre byggnader på IKEA Torsvik och kopplar av/på trailers till din lastbil. Du genomför kontroller och rangerar lastbärare på gården.
I det här jobbet får du både frisk luft och tid bakom ratten. Utan att åka långt ut på vägarna. Som vår chef Jenny uttrycker det: "Vi har det skitbra, det är lyx att jobba som chaufför på IKEA Torsvik då du kan ha ett fungerande liv bredvid!".
Bra att veta
Vi rekryterar till sommaren och kan erbjuda kontrakt från juni till augusti. Med möjlighet att jobba extra innan dess. Arbetstiderna är förlagda på två skift vilket innebär att du jobbar morgon ena veckan och kväll den andra. Du arbetar var sjätte helg.
På IKEA har vi, förutom utvecklingsmöjligheter i en stor och internationell koncern, flera förmåner för alla våra anställda. Bland annat så får du personalrabatt på våra produkter, friskvårdbidrag och en årlig peng på ett hälsokonto. Vi har även ett bonussystem som baseras på hur vi tillsammans når våra mål och ett program som lägger undan extra till pensionen.
Vad händer nu?
Intervjuer sker löpande och om vi hittar rätt kandidat kan tillsättning ske innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Englund, jenny.englund2@ingka.ikea.com
Har du frågor om din ansökan kan du kontakta rekryterare Emma Helmin, emma.helmin@ingka.ikea.com
Välkommen med din ansökan senast 8 mars! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska AB
(org.nr 556329-6044)
Byråvägen 1 (visa karta
)
556 52 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753276