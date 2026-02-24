Chaufförer till Renall Karlskoga
2026-02-24
Vi söker nu en C/CE chaufför med goda chanser till en förlängning.
Det här förväntar vi oss
Renall är ett miljöserviceföretag som utför tjänster inom avfall, återvinning, miljökonsult, jordtillverkning, jordförsäljning, slamsugning, och avloppsspolning, kranbils-och maskintjänster åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi är ca 170 anställda, med kontor i bland annat Norrköping, Linköping, Karlskoga och Örebro.Du bör ha körkort med minst C-behörighet (CE-behörighet är positivt) samt YKB är ett krav. Vi värdesätter erfarenhet av liftdumper, lastväxlare, kranbil eller spol- och sugbil, lokalkännedom, tekniskt kunnande och flexibilitet. Kollektivavtal tillämpas genom Miljöarbetareavtalet Svenska Transportarbetareförbundet.
Vi tillämpar drogtester samt efterfrågar ett utdrag från belastningsregistret.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, plikttrogen och flexibel. Att ha många bollar i luften i kombination med en fartfylld arbetsdag är något som hör till yrket. Det är därför viktigt att du trivs med kundkontakt, har en positiv inställning och är mån om att representera kunden på bästa sätt. Då jobbet bland annat kan innebära tunga lyft, behöver du ha en god fysik. Som person är du driven, har god kundservice, är noggrann, engagerad och ansvarstagande för att trivas i denna roll. Har du dessutom erfarenhet från körning i Karlskoga och god lokalkännedom är det ett stort plus!
Vi ser att du
Förarbehörighet C
YKB Digitalt Förarkort
God svenska i tal och skrift
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med André Björkvik på andre.bjorkvik@onepartnergroup.se
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med André Björkvik på andre.bjorkvik@onepartnergroup.se

I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Renall AB
André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se
