Chaufförer med miljöintresse! Vi söker sommarpersonal!
2026-03-03
Om arbetsplatsen
Varje dag underlättar Rambo vardagen för över 45 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän inom återvinning och avfallshantering med hushålls- och företagskunder. Rambos uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi står för närhet, enkelhet och förtroende. Rambo ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och har ca 100 anställda. Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.sePubliceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Ta möjligheten att prova på ett yrke som chaufför hos oss.
Som chaufför hos oss kommer du bli anställd under affärsområde Insamling. Vilket är bolagets transportverksamhet som med sina 40 fordon bedriver insamling av hushållsavfall samt slamsugning åt hushållskollektiven i bolagets ägarkommuner.
Ett arbete där dina kunskaper inom chaufförsyrket sätts på prov och du får arbeta tillsammans med väldigt kompetenta kollegor.
Bolagets värdeord; Förtroende, Enkelhet och Närhet - är vägledande för vår verksamhet och företagskultur.
Låter det här som ett jobb där du både vill utvecklas i och utveckla? Då tycker vi att du ska söka redan idag!
Din vardag
Du kommer att arbeta under personligt ansvar inom renhållning och/eller slamsugning i ett team tillsammans med nära kollegor och kundservice. Du kommer att träffa kunder dagligen. Vi använder EDP-mobile som rapporteringssystem. Arbetstiderna varierar beroende på avdelning. För Renhållning, Slam och FNI gäller i grunden antingen 06:00-14:00 eller 07:00-16:00. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan avdelningarna, och övertid kan förekomma.
• Har giltigt C-körkort samt YKB
• Viss datorkunskap
• Behärskar svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av liknade chaufförsuppdrag är meriterande.
• Lokalkännedom om norra Bohuslän är meriterandeDina personliga egenskaper
Du skapar goda och långsiktiga relationer. Du är lösningsorienterad, stresstålig och hanterar situationer som kräver omprioriteringar när förutsättningarna ändras. Som person trivs du att arbeta i ett team där vi hjälper varandra att nå våra mål. Att vara en lagspelare även om rollen kan innebära ensamarbete. Men kollegorna finns alltid nära. Du har ett miljöintresse, är ansvarsfull, strukturerad och inger förtroende.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Läs mer om tjänsten och ansök på rambo.se!Övrig information
För den här tjänsten tillämpas registerkontroll före beslut om anställning.
