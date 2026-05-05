Chaufförer med C/CE-körkort - Till sommaren och framtiden!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Nu söker vi ett stort antal förare med C-körkort!
Renova växer och får nya uppdrag, så vi behöver anställa fler kunniga och goa chaufförer. Främst till sommarvikariat men också med goda möjligheter till förlängd anställning.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Ett varierande och fritt arbete, med insamling och tömning av avfall och material. Din tilldelade körning planerar du med hänsyn till tid, miljö och ekonomi samt noggrannhet för våra kunder, och du har kontinuerlig kommunikation med gruppledare och trafikledning. I arbetet ingår också daglig tillsyn och vård av fordonet.
Varför jobba på Renova?
Hos oss får du mer än bara ett jobb du blir en del av ett sammansvetsat team med stark gemenskap och engagerade kollegor. Vi erbjuder arbetstider som gör det lättare att kombinera jobb och familjeliv, samt förmåner som ger dig trygghet och utvecklingsmöjligheter. På Renova kan du växa i din roll och vara med och göra skillnad, varje dag.
Hur ser en dag ut?
• Insamling och transport av avfall och material i Göteborg och kranskommuner.
• Planerad körning med hänsyn till tid, miljö, ekonomi och noggrannhet.
• Kommunikation med gruppledare och trafikledning.
• Daglig tillsyn och skötsel av fordonet.
På Renova har vi ett flertal olika fordonstyper, bland annat:
• Baklastande fordon (sopbil)
• Lastväxlare
• Liftdumper
• Spol- och slambil
• Bakgavelbil
• Kranbil
De platser vi utgår ifrån är Göteborg (Holmen och Säve), Kungälv och Stenungsund.
Våra arbetstider är mestadels på dagtid, vardagar, men det finns även arbetspass på kvällar och/eller helger.Kvalifikationer
Du behöver ha:
• C-körkort
• YKB
• Förarkort
• Tala, förstå och skriva svenska på självständig nivå
• God datorvana
• God fysik
Till vissa fordon/tjänster behövs även:
• CE-kort
• ADR
• Krankort
Vem är du?
Du är noggrann och arbetar fokuserat med detaljer för att säkerställa hög kvalitet i ditt arbete. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt är du serviceinriktad och ser till att de vi är till för blir nöjda. Du har en god samarbetsförmåga, lyssnar aktivt och visar respekt för andra samtidigt som du arbetar mot gemensamma mål. Dessutom är du självständig och tar ansvar för dina uppgifter genom att fatta beslut inom ditt uppdrag och driva arbetet framåt.
Anställningsform
Vi söker främst sommarvikarier (2-5 månader), men det finns också möjlighet till förlängning, och även till fast jobb på vissa områden (gäller för baklastande fordon med utgångspunkt i Göteborg). För att kunna arbeta under sommaren behöver du vara tillgänglig under veckorna 26 till 33.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Du behöver inte lämna in ett personligt brev utan det räcker med att skicka in CV och svara på frågorna i ansökan, det är allt!
Välkommen till Renova, tillsammans gör vi skillnad!
Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar samt välutrustat gym. Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK) samt trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du komma i kontakt med en facklig representant är välkommen att ringa till Renovas växel på 031-61 80 00.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renova AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Renova Kontakt
Maria Sturedahl maria.sturedahl@renova.se
