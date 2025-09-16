Chaufförer med B-körkort till lätt lastbil - Västberga
2025-09-16
Vill du ha ett flexibelt arbete där du gör skillnad varje dag? Vi på Lexman Bemanning söker just nu fler engagerade chaufförer med B-körkort för att arbeta för vår kund i Västberga.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som chaufför hos oss kommer du att:
Köra enligt en ruttlista till olika återvinningsstationer.
Tömma klädinsamlingscontainrar och lasta in innehållet i lastbilen.
Återvända till lagret och tömma bilen när dagens rutt är klar.
Arbetet innebär en mix av körning och fysiskt arbete, och du blir en viktig del av ett hållbart kretsloppsarbete.
Vad vi erbjuder Anställningsform: Behovsanställning.
Arbetstid: Minst 3 dagar i veckan, kl. 08:00-17:00.
Möjlighet att utvecklas och få fler arbetspass.
Vi söker dig som: Har giltigt B-körkort.
Körkort för manuell växellåda
Trivs med självständigt arbete och kan ta ansvar.
Är flexibel och inte rädd för att ta i när det behövs.
Tidigare erfarenhet som chaufför är meriterande, men inget krav.
Om oss
Lexman Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag som samarbetar med flera välkända kunder. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt personer till rätt plats och erbjuder möjligheten att utvecklas inom olika uppdrag.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510247