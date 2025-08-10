Chaufförer CE till Södra Stockholm Extra
WeStaff Sweden söker CE-Chaufförer till vår uppdragsgivare i södra Stockholm
Uppdragsperioden startar omgående.
Ditt nya jobb Vi söker nu Ce-chaufför extra till dag o natt till vår kund i södra Stockholm.
Vi söker extra chaufför som kan jobba dagtid,kvällstid. Sänd in din ansökan redan idag. Uppdragen är väldigt attraktiva med god ersättning.
Arbetsuppgifter Huvudsaklig arbetsuppgift är att köra CE-distribution i södra Stockholm med omnejd. Arbetet består av lastning, lossning och distribution av diverse gods med lastbil o släp.
• Återkommande kunder/stopp varje veckotur, tidspassning och färdigplanerade rutter.
• Utkörning av styckegods till olika kunder - Hantera leveranser digitalt via handdator - Kommunikation via telefon
Arbetstid. Dagtid,Kvällstid
Företaget har kollektivavtal.
Din bakgrund Du har yrkesrelaterad utbildning. Vi ser gärna att du arbetat med distribution tidigare, och har ett gott lokalsinne i och runt om Stockholm. Kunskaper i svenska språket och skrift är ett krav då det förekommer mycket kundkontakt, och kommunikation internt mot transportledning. Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Krav för dessa tjänster:
Svenskt körkort CE-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Du som person Att ta eget ansvar och planera ditt arbete är inte några problem för dig. Du ska vara hjälpsam, noggrann, driftsäker och seriös. Vi ser gärna att du gillar att ta eget ansvar och att lösa problem tillsammans med andra.
Du är positiv och förstår vikten av nöjda kunder.
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Transport & Logistik.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personligt engagemang.
Jobba med oss! ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Ersättning
