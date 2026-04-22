Chaufförer B, BE & C sökes till uppdrag i Mölndal
Trivs du bakom ratten, gillar att ha struktur i din arbetsdag och uppskattar friheten i att arbeta självständigt? Då kan detta vara helt rätt möjlighet för dig.
I rollen som chaufför ansvarar du för distribution av bröd till dagligvarubutiker, caféer och restauranger. Du utgår från en terminal där du själv lastar ditt fordon inför dagens leveranser.
Därefter kör du din planerade rutt och levererar varor till kunder enligt schema. Arbetet innebär mycket eget ansvar och självständighet, då du till stor del arbetar på egen hand. Samtidigt är du en viktig del av kundens verksamhet och fungerar som deras ansikte utåt, vilket gör att ett professionellt och trevligt bemötande är avgörande.
Arbetet är förlagt till tidiga morgnar och passar dig som trivs med att starta dagen tidigt. Passen börjar vanligtvis mellan kl. 02:00 och 03:30 och är cirka 8 timmar långa
DETTA SÖKER VI
Är morgonpigg, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är strukturerad och noggrann i ditt arbete
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett trevligt bemötande och känner dig bekväm i kontakt med kunder
Giltigt körkort (B, BE eller C)
För dig med C-behörighet krävs giltigt YKB
Tidigare erfarenhet av distributionskörning är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
