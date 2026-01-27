Chaufför/vaktmästare vid Nato-representationen i Bryssel
2026-01-27
Vill du vara en del av Sveriges arbete vid Nato-representationen i Bryssel? Vi söker dig med förarutbildning och erfarenhet av att arbeta med administrativt stöd.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som utsänd administrativ medarbetare (chaufför/vaktmästare) är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera, koordinera och driva representationens bil-pool, inklusive hantering av service, bokningar med mera. Tjänsten innebär att du är ambassadörens chaufför och du har också ansvar för det logistiska flödet inför och under högnivåbesök, i nära samarbete med ansvariga för respektive huvudman (Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet eller Försvarsmakten). Som vaktmästare ansvarar du för internadministrationen inom utrymmen med begränsad behörighet. Andra administrativa göromål kan tillkomma. Arbete utanför ordinarie arbetstid förekommer.
Publiceringsdatum2026-01-27Bakgrund
Vi söker dig som har relevant förarutbildning. Körkortklass B (manuell) är ett grundläggande krav. Skyddsförarutbildning är meriterande. Du har mycket god IT-förmåga och erfarenhet av att arbeta med administrativt stöd. Du har också en utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska. Relevant arbetserfarenhet från Regeringskansliet eller andra svenska myndigheter är meriterande, liksom grundläggande kunskaper i franska.
Dina egenskaper
Som chaufför/vaktmästare krävs att du har integritet, är stabil, självständig, samarbetsvillig och uthållig. Du behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Gott omdöme är en central egenskap liksom anpassningsförmåga och flexibilitet. Du har lätt för att knyta kontakter och samverka med andra aktörer. Du följer Utrikesförvaltningens etiska riktlinjer och är en god företrädare för Sverige.Övrig information
Tillträde 1 juni 2026, eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning i två år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige. Viss utbildning kan behöva genomföras i Sverige före tillträdet.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 9 februari 2026.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet kontakta nuvarande kanslichef Viveca Ghostine på Nato-representationen eller personalhandläggare Emilia Strömsten på UD:s personalenhet via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD nås också via 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett heltidsjobb.
