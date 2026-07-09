Chaufför till lastväxlare i Karlskoga/Örebro
Renall AB / Fordonsförarjobb / Karlskoga Visa alla fordonsförarjobb i Karlskoga
2026-07-09
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Vi söker nu en engagerad och erfaren chaufför som vill bli en del av vårt team i Karlskoga/Örebro. Som chaufför hos oss spelar du en avgörande roll i att säkerställa att våra uppdrag genomförs på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.
Som chaufför hos oss inom lastväxlare kör du både på fasta kunduppdrag eller med beställningstrafik mot våra kunder. Rollen innebär ett självständigt arbete där du driver arbetet på ett säkert och effektivt sätt.
I arbetet ingår även att utföra dagligt underhåll av lastbilen och ansvara för dess skick. Vi har gemensamt ansvar för att hålla vår arbetsplats välorganiserad och du har ett nära samarbete med kollegor, kunder och driftledning för att säkerställa en effektiv planering och genomförande av uppdragen.
Vem är du?
Du behöver ha körkort med minst CE-behörighet samt giltig YKB, och ADR-Tank intyg. Du har erfarenhet av att köra lastväxlare sedan tidigare. Vi värdesätter även lokalkännedom, tekniskt kunnande och flexibilitet.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, och kan hantera ett varierat arbetstempo. Du har även förmågan och viljan att skapa ett bra samarbete med kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du kan planera dagen effektivt och är flexibel nog att hantera oförutsedda situationer. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och är nyfiken och villig att utvecklas och lära i arbetet.
Låter det intressant?
Tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag men senast 2026-08-09! Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Tjänsterna är på heltid och du kommer att arbeta både vardagar och på helger för att möta våra kunders behov.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Driftledare Per Larsson, 073-056 10 40 .. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043153-2095001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renall AB
(org.nr 556442-4876), https://renall.teamtailor.com
Hissvägen 3 (visa karta
)
691 37 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998490