Chaufför/tekniker till KHS, kommunal hjälpmedelssamverkan i Västervik
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen
2026-02-04
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Till vår kommunala hjälpmedelssamverkan, KHS, söker vi nu en chaufför/tekniker med placering i Västervik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Som chaufför/tekniker levererar du hjälpmedel till 5 av länets 12 kommuner från vårt lager i Västervik, samt returnerar hjälpmedel som ska återlämnas till lagret.
I arbetet ingår det även att leverera och montera vårdsängar till både privatbostäder och vård-och omsorgs inrättningar.
Arbetet är tidvis tungt då det omfattar lastning av sängar som ska levereras samt lossning av hämtade sängar, vilket gör att det krävs en god fysik för att kunna hantera arbetsuppgifterna.
Övriga arbetsuppgifter som förekommer är godsmottagning, returtagning, rekonditionering, teknisk service av hjälpmedel samt att hålla god ordning på vårt lager. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter inom enheten bli aktuella.
Vi använder systemet Sesam som stöd i hantering av hjälpmedel.
Du kommer till en arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där vi ger och tar feedback på ett bra sätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig med genomförd gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetat inom vård/serviceyrke, hjälpmedel, uteservice och lagerhantering. Du har ett gott tekniskt handlag och god datorvana. Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift. C-körkort och giltigt yrkeskompetensbevis är ett krav.
Som person är du positiv, engagerad och noggrann. Du tar ansvar för dina arbetsområden och är flexibel i utförandet av dem. Du har förmågan att kunna samarbeta med aktörer både inom och utanför organisationen samtidigt som du kan bedriva ditt arbete självständigt. Då du kommer att ha mycket direktkontakt med användare, förskrivare och anhöriga ställs höga krav på ett professionellt och ödmjukt bemötande. Du ser dig själv som en lagspelare och har en grundläggande positiv människosyn.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetsgivare Kalmar kommun
Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen
Enhetschef Västervik
