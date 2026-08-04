Chaufför sökes till kund i Norra Stockholm
Aura Personal AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-08-04
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Chaufför sökes – utgångspunkt Järfälla
Vi söker nu en pålitlig och flexibel chaufför till vårt team med utgångspunkt från vårt kontor i Järfälla.
Om tjänsten Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med att hämta, lämna och transportera fordon mellan olika butiker runt om i landet. Arbetet innebär mycket självständighet och ansvar, där du spelar en viktig roll i att säkerställa smidiga och effektiva leveranser. Det är jobb där du får möjlighet att köra bil över hela Sverige och upptäcka nya platser. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Transport av fordon mellan olika orter och butiker
Hämtning och leverans av bilar enligt planering
Ansvar för att fordon hanteras varsamt och säkert
Vi söker dig som
Har giltigt manuelltkörkort (B)
Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
Trivs med att arbeta självständigt
Är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetstider
Övrigt att känna till Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag, vilket innebär att du behöver vara bekväm med oregelbundna tider och ibland längre arbetsdagar.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7591302-2129351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020859